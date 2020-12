Le notizie di BolognaToday più curiose che hanno segnato il 2020

Notizie curiose e a tratti incredibili hanno caratterizzato il 2020 nonostante la pandemia. Abbiamo raccolto tutte quelle pubblicate dalla nostra testata, fornendovi così un elenco degli eventi accaduti a Bologna e provincia e che, in un modo o nell'altro, hanno segnato gli ultimi 12 mesi. Buona lettura!

Ciofona all'amante ma lei chiama i Carabinieri perchè è positivo al covid

Uno dei casi più singolari rilevati durante i controlli dei militari: non sono mancate le denunce per assembramenti per violazione dell'obbligo di indossare la mascherina (LEGGI LA NOTIZIA)

Si prepara a Bologna il terzo panettone più buono del mondo

Riconoscimento planetario per la Pasticceria di San Pietro in Casale (LEGGI LA NOTIZIA)

Ritrovata la meteorite caduta in Emilia-Romagna

Ben 8 camere della rete Prisma ne hanno rilevato il passaggio, tra cui quelle della postazione di Loiano (LEGGI LA NOTIZIA)

Film porno sullo schermo di Piazza Maggiore, intervengono i carabinieri

Si potrebbe definire 'bravata' a luci rosse: un guppo di ventenni ha pensato di utilizzare il maxi-schermo per una proiezione hard (LEGGI LA NOTIZIA)

Addio a Maradona, Bartoletti: "Pranzammo insieme ascoltando Cristina D’Avena"

"Onoratissima di questa notizia... - ha twittato Cristina D'Avena - mi dispiace tantissimo non essere riuscita a stringerti la mano e a regalarti di persona i miei album" (LEGGI LA NOTIZIA)

A Bologna la prima osteria a tempo: "Un'idea presa dal passato è la nostra carta contro il Covid"

I titolari dell'osteria di via de Coltelli, hanno deciso di trasformarsi: "Non diventiamo un fast food, ma rivoluzioniamo la formula per sopravvivere. La nostra cucina tradizionale e le nostre porzioni restano invariate" (LEGGI LA NOTIZIA)

La parola "Umarell" entra nel vocabolario

"Pensionato che si aggira, per lo più con le mani dietro la schiena, presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono". Questa è la definizione sullo Zingarelli (LEGGI LA NOTIZIA)

Vecchione 'a domicilio' e asta benefica, l'idea per il capodanno al tempo del coronavirus

Alternativa all'amato rito di San Silvestro che, sull'onda della pandemia, necessariamente cambia, strizzando l'occhio alla tradizione locale (LEGGI LA NOTIZIA)

I cani Muscolo e Orfeo estratti vivi dopo 24 ore

I due segugi sono stati liberati dai Vigili del Fuoco, dopo essere rimasti incastrati in un cunicolo in una cava, sul territorio di Castiglione dei Pepoli (GUARDA IL VIDEO)

​Cittadino blocca uno scippatore dopo il furto, il Questore lo riceve

E' accaduto tutto ai Giardini pubblici “Salvo D’Acquisto”, dove questo imprenditore edile di Bologna è riuscito a bloccare il malvivente che aveva appena derubato una donna (LEGGI LA NOTIZIA)

Studio Unibo, anche i Neandertal seppellivano i loro morti

I risultati di uno studio hanno permesso di ricostruire, nel sito neandertaliano, la presenza di una sepoltura di 41.000 anni fa (LEGGI LA NOTIZIA)