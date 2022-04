Cesare Cremonini lancia il nuovo singolo: 'Chimica' è il terzo estratto dell'ultimo album

Dopo il successo di Sanremo, un album strepitoso e il ritorno ai concerti dopo lo stop imposto dalla pandemia, Cesare Cremonini lancia il nuovo singolo 'Chimica', in radio da domani 22 aprile. Ad annunciarlo lui stesso, attraverso i canali social: "È “Chimica” il nuovo singolo!! Sarà il terzo estratto dall’album “La ragazza del Futuro”, e potrete ascoltarlo in tutte le radio da venerdì 22 aprile - si legge sul pagina ufficiale di Facebook - Amo questo brano perché è una di quelle canzoni super pop che provengono dall’inconscio, uno strano vortice fatto di ricordi, sogni e immagini sedimentate dentro di noi, che la musica e il ritmo hanno il potere di risvegliare. Un pizzico di malizia rende il testo, apparentemente diretto ed esplicito, un abito dai veli vaporosi, che lascia intravedere la pelle nuda, le forme sensuali, il desiderio erotico senza mai mostrarlo del tutto. Almeno per ora…. Proprio come nei sogni, tutto in “Chimica” è surreale e le regole non esistono".

E sottolinea: "Dal punto di vista musicale “Chimica” è un “gioco sexy e chic” dai riferimenti pop anni 80, che invita a lasciarsi andare al ritmo ipnotico, il riff di basso funky e quel tocco di elettronica che caratterizza i ritornelli. Tratteggiato da lunghe parti strumentali, musicali e molto espressive, perfette per le mie performance live negli stadi, “Chimica” ci accompagnerà verso il primo grande boato di #Cremoninistadi2022).