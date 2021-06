Uscito il nuovo singolo di Elettra Lamborghini 'Pistolero': il testo della canzone

E' uscito oggi il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, che per ritmo punta a essere la nuova hit dell'estate 2021. La cantante ed ereditiera bolognese nelle scorse settimane ha tenuto tutti i followers con il fiato sospeso, dando pochi indizi sul nuovo testo pubblicando però suo social alcuni secondi della coreografia : pochi frame dove era udibile parte del ritornello. E uscita da poche ore la canzone è già ovunque, e il testo è un vero tormentone.

Il testo di Pistolero, la nuova canzone di Elettra Lamborghini

Dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Sai già dove mirare

Amore criminale

Mi chiami e non rispondo su FaceTime

Ho un bikini solo per te

Ma non mando foto in direct

Non faccio mai la fila per il club

Ti raggiungo dentro il privè

Ma tu parli solo di te

Hai castelli di carte di credito

Mi dai tutto quello che ti chiedo

Prometti l’Oceano Pacifico

Il Circolo Artico

Ma dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Poi dimmi una bugia

Per farmi solo tua

Cercavo solo un uomo vero

Un bandolero

Che mi rubi il mare

Amore criminale

Te amo, te quiero, tequila

Balliamo toda la noche

O toda la vida

Dimmi s? sei un uomo vero

Un pistolero

Sai già dov? mirare

Amore criminale

Tu piña in spiaggia, io vodka sour

Saremo ancora qui fino alla golden hour

Nessuno attorno, sembra Sahara

E non ti preoccupare per il mio mascara

Dimostrami chi sei oppure vai

Io voglio un bandito con me

Che mi tratti come Beyoncé

Hai castelli di carte di credito

Mi dai tutto quello che ti chiedo

Prometti l’Oceano Pacifico

Il Circolo Artico

Ma dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Poi dimmi una bugia

Per farmi solo tua

Cercavo solo un uomo vero

Un bandolero

Che mi rubi il mare

Amore criminale

Te amo, te quiero, tequila

Balliamo toda la noche

O toda la vida

Dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Sai già dove mirare

Amore criminale

Te amo, te quiero, tequila

Balliamo toda la noche

O toda la vida

Te amo, te quiero, tequila

Balliamo toda la noche

O toda la vida

Ma dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Poi dimmi una bugia

Per farmi solo tua

Cercavo solo un uomo vero

Un pistolero

Sai già dove mirare

Amore criminale

Foto: Instragram