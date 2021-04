Pasqua, agnello e capretto in tavola: 6 rimedi per eliminare il fastidioso odore

Agnello e capretto sono i piatti tradizionali sul tavolo di Pasqua, ma il loro odore di "selvatico" è abbastanza forte e potrebbe risultare fastidioso se rimane in cucina.

I consigli e, come si dice, i "rimedi della nonna" sono diversi. Vediamone alcuni da seguire prima della cottura.

- Lasciare in ammollo per una notte in acqua e limone cambiando l'acqua due-tre volte;

- Immerge la carne nel latte per diverse ore;

- Preparare una ciotola capiente con acqua aceto bianco, sale e rosmarino. Il liquido deve coprire la carne;

- Immergere nel vino rosso, con qualche costa di sedano e cipolle;

- Laccare con con il miele, olio e rosmarino;

- Immergere nell'acqua bollente per poco tempo: si sprigiona una schiuma che va buttata via, in modo da eliminare anche l'odore.