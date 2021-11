Kebhouze, la catena di kebab di Gianluca Vacchi cerca personale

Kekbhouze, la nuova catena di kebab di Giuanluca Vacchi è in cerca di personale. Il nuovo food brand, come si evince da uno dei post pubblicati sulla pagina social dell'imprenditore bolognese, e che prevede cinque aperture in contemporanea, è pronto ad accogliere tutti coloro in cerca di lavoro.

I punti vendita apriranno a dicembre, e tre saranno a Milano, in zone nevralgiche della città come Corso Buenos Aires, Via Paolo Sarpi e Porta Genova.

"Lavora con me baby - si legge sotto un post dell'ormai famoso pupazzo rosso e brand del prodotto - Cerco personale di sala e di cucina negli store di Milano e Roma. Se non hai paura dei miei scherzi manda il tuo CV a personale@zonproductions.com".

Cosa è Kekbhouze? Un kebab in due versioni, di pollo 100% italiano o di black angus. Quest’ultima opzione costituisce una grande novità nel mercato del kebab, "lanciata proprio da Kebhouze". Ma il menù non si ferma qui: sarà possibile ordinare burger di kebab, caesar salad, oltre che gustare un’ampia selezione di fritti come i nuggets, i chicken popcorn, gli onion rings e le patatine fritte.