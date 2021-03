Torna l'ora legale: quando spostare le lancette

Torna l'ora legale. Il cambio dell'ora quest'anno scatta nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo, quando, alle 2 di notte di domenica 28 le lancette andranno spostate avanti di 60 minuti. Dormiremo quindi un'ora in meno, ma avremo un'ora di luce in più. Non solo, le giornate in questo modo saranno più lunghe.

Ovviamente la tecnologia anche in questo ci assiste, e per pc, cellulari e tablet l'orario sarà aggiornato automaticamente.

Il cambio dell'ora da solare a legale è stato introdotto per risparmiare energia durante la prima e seconda Guerra mondiale, riducendo il consumo di elettricità. La misura è poi stata adottata definitivamente in Italia nel 1966.

Per permettere al corpo di adeguarsi al cambiamento è bene posticipare leggermente e gradualmente, ad esempio di un quarto d’ora, gli orari dei pasti.