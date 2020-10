Torna l'ora solare: quando spostare le lancette

Come ogni anno con l'arrivo dell'autunno è tempo di spostare le lancette dell'orologio perché torna l'ora solare. Nella notte tra il 24 e 25 ottobre 2020 le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, precisamente dalle ore 3:00 alle 2:00. Risultato? Potremo dormire un'ora in più, la mattina ci sarà più luce ma il pomeriggio farà buio prima.

Ora solare 2020: quando scatta il cambio di orario

Com’è noto, ci sono persone che soffrono particolarmente il cambio di orario e ogni anno, a fine ottobre , molti italiani saranno alle prese per qualche giorno con sbalzi di umore e problemi di insonnia. Il nostro orologio biologico interno, legato ai ritmi circadiani, può infatti trovarsi in difficoltà se si verificano dei cambiamenti repentini come quelli provocati dal cambio di ora. Ed è proprio quello che molti italiani vivranno nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 quando scatterà il passaggio dall’ora legale a quella solare.

La proposta per abolire l'ora legale

Una proposta per abolire il cambio dell’ora è stata già avanzata dalla Commissione Europea che si era espressa a favore dell’abolizione lasciando però agli Stati membri la possibilità di decidere se rimanere con l’ora solare oppure optare per quella legale. Nel mese di giugno 2019 il governo italiano ha però depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni.E Il governo Conte bis non ha presentato modifiche al documento. Insomma, tutto resterà inalterato. Del resto anche in Europa con l’emergenza coronavirus l’argomento sembra sia stato accantonato. Se ne riparlerà solo ad aprile 2021.

Per adesso comunque si resta con il doppio "fuso orario": la notta tra il 24 ottobre e il 25 ottobre dovremo dire arrivederci all'ora legale che rientrerà in vigore il 28 marzo 2021.