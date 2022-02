L'oroscopo di oggi 1 febbraio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore il mese di marzo sarà liberatorio, ma ora Venere è ancora dissonante e potrebbero esserci dei ripensamenti. Sul lavoro, entro la fine del mese si arriverà a un accordo, tutto andrà meglio nelle prossime settimane!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Bene, Venere è dalla tua parte e devi solo lasciarti andare all’amore. Sul lavoro, cerca di fare attenzione, soprattutto in famiglia!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Marzo è il mese giusto per l’amore, ma ora se hai dei dubbi devi farti avanti e fare chiarezza. Sul lavoro, stanno per arrivare nuove e belle notizie: ma occhio alle questioni legali!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Venere ti chiede di stare lontano dai problemi, che stanno caratterizzando la tua sfera sentimentale. Sul lavoro, occhio alle complicazioni: cerca di aiutare un collega!

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’amore non promette grandi cose, i single sono ancora in attesa. Sul lavoro, fase di recupero: insomma, niente male!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Periodo ottimo per l’amore con Venere che ti protegge insieme a Marte. Sul lavoro, occhio ai cambiamenti: sei un perfezionista, ma forse è meglio se ti riposi!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Venere sarà ancora contraria, ma questo è l’ultimo mese: cerca di stringere ancora un po’ i denti. Sul lavoro, c’è chi vuole cambiare, addirittura città!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Venere è dalla tua parte, bene quindi l’amore. Sul lavoro, le relazioni di ora sono importanti!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Giove è in aspetto critico, occhio alle separazioni. Ma non temere: eventuali problemi di cuore ora si possono risolvere. Sul lavoro, dal 4 tutto si recupererà!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Stelle importanti in amore con Venere e Marte che sono dalla tua parte. Sul lavoro, cielo di grande forza: le idee non ti mancano!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Buone notizie in arrivo per i single, soprattutto quando a marzo Venere sarà con te. Sul lavoro, hai da fare troppe cose!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Venere e Marte sono con te, le emozioni in amore non mancano. Sul lavoro, cerca di superare i problemi: sta per arrivare un periodo importante!