L'oroscopo di oggi 10 agosto di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021: Ariete

Cari ariete, questo è un mese molto importante per l'amore che andrebbe sfruttato per ricominciare a dedicare del tempo alla persona amata o a cercarne una. Per quanto riguarda il lavoro si recupera alla grande, soprattutto se si ha un'attività in proprio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021: Toro

Cari toro, Venere, Marte e luna sono dalla vostra quindi cosa potreste volere di più? Godetevi le emozioni e sul lavoro cercate di recuperare dal punto di vista economico. Altra cosa, non parlate di successo prima di averlo ottenuto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021: Gemelli

Per i gemelli questa giornata inizia con una piccola crisi d'amore da risolvere ma bisogna mantenere la calma, almeno per altre 48 ore. Chi ha avuto problemi sul lavoro dovrà pazientare ancora un po' perché questo non è il momento ideale per brillare professionalmente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021: Cancro

Cari cancretti, luna, Marte e Venere sono dalla vostra parte quindi l'amore procederà alla grande. Per quanto riguarda la sfera professionale se ci sono problemi cercate di non farvi prendere dalla rabbia perché a tutto c'è una soluzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021: Leone

Per i leone questa giornata inizia con una grande passione da vivere fino in fondo. Ma c'è di più: le prossime settimane saranno ancora più belle per l'amore. Sul lavoro, invece, cercate di essere più accomodanti con i collaboratori e non imponete solo le vostre idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021: Vergine

Per la vergine questa è una giornata che porta a risolvere problemi d'amore. Dal punto di vista del lavoro, invece, va meglio, soprattutto a chi lavora nel settore del turismo. Bene per i rapporti di collaborazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021: Bilancia

Cari bilancini, Venere è dalla vostra parte quindi se avete conosciuto qualcuno che vi ha fatto battere il cuore puntate di questa persona e non mollate proprio ora. Dal punto di vista lavorativo bene per chi ha vissuto uno stop in passato. Si recupera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021: Scorpione

Cari scorpione, in amore pretendete sempre troppo dagli altri. Imparate a non sommergere chi vi sta di fronte di aspettative da rispettare. Sul lavoro pronti ai cambiamenti che sono dietro l'angolo, ma solo cose positive.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021: Sagittario

Per i sagittario oggi sarebbe bene evitare le discussioni. Attenzione a non cadere vittima del troppo nervosismo e sul lavoro si può recuperare terreno, soprattutto se ci sono stati problemi negli ultimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021: Capricorno

Cari capricorno, Venere, Marte e anche la luna sono a favore del vostro segno, quisndi si possono fare progetti per il futuro e anche promesse d'amore. Sul lavoro, cercate di affrettare i tempi perché le stelle possono darvi una grande mano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021: Acquario

Ottime notizie per gli acquario che possono finalmente tornare ad amare e ad avere un cielo favorevole per i sentimenti. Sul lavoro attenzione ai nuovi contratti, meglio riflettere bene prima di firmare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 agosto 2021: Pesci

Cari pesciolini avete sia Venere che Marte contrari quindi in amore la parola d'ordine è: calma. Per quanto riguarda il lavoro, si possono risolvere piccole questioni lasciate in sospeso e cercate di non prendere posizioni troppo drastiche.