L'oroscopo di oggi 10 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, attenzione alle discussioni di coppia che potrebbero essere diverse in questo weekend. Sul lavoro, non siate arrendevoli ma ascoltate le proposte che vi faranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2021: Toro

Cari toro, questo è un periodo un po' complicato per i sentimenti anche se oggi ci sarà un po' più di serenità in amore. Sul lavoro attenzione alle spese, per ora è meglio accontentarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2021: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata iniziano i primi segni di recupero in amore che avranno il loro picco domenica. Sul lavoro avete idee buone, non sottovalutatele.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2021: Cancro

Cari cancretti, oggi e in tutto il weekend, dedicatevi ai sentimenti. Il lavoro non deve sovrastare tutti gli altri aspetti della vostra vita, cercate un po' di relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2021: Leone

Per i single del segno del leone questo potrebbe essere il mese decisivo per trovare l'amore. Dedicate questo weekend a voi stessi senza pensare troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2021: Vergine

Cari vergine, Venere sta per raggiungere il vostro segno e vi permetterà di godere di un bellissimo periodo per i sentimenti. Sul lavoro potrebbero emergere polemiche ma niente di troppo complicato da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2021: Bilancia

Cari bilancia, se volete iniziare una nuova relazione sappiate che il periodo è molto promettente. Sul lavoro dovete rimettervi in pista, proprio come state facendo in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2021: Scorpione

Per lo scorpione è giunta l'ora di aprirsi di nuovo all'amore. Avete avuto la spinta dalle stelle ma adesso dipende tutto da voi. Sul lavoro, sentitevi liberi di fare nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2021: Sagittario

Per il segno del sagittario quelle del weekend saranno giornate interessanti per superare una delusione amorosa. Sul lavoro, invece, avete una grande voglia di cambiamento ma bisogna pazientare ancora un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2021: Capricorno

Cari capricorno, questa giornata è un po' agitata in fatto di sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, evitate di prendere decisioni importanti o siglare accordi, meglio rimandare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2021: Acquario

Se c'è stata una crisi di coppia, allora potrebbe insorgere qualche ulteriore disagio in questa giornata. Se non sapete cosa fare meglio rimandare e concentrarsi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 luglio 2021: Pesci

C'è qualche dubbio sulla vostra situazione sentimentale cari pesciolini ma la cosa migliore da fare è sempre quella di parlare apertamente. Sul lavoro le intuizioni osono ottime. Continuate così.