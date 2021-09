L'oroscopo di oggi 10 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, quella di oggi è una bellissima giornata per le emozioni. Venere non è più opposta e il vostro cuore può tornare a battere, soprattutto dal 12 del mese. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non prendersela se i vostri progetti non stanno decollando come vorreste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021:Toro

Cari toro, questa è una giornata un po' particolare per l'amore a causa di un'opposizione di Venere e della luna. Sul piano lavorativo, meglio agire con calma e rimandare a domani gli impegni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021: Gemelli

Per i gemelli il fine settimana è importante, soprattutto per l'amore e per i single del segno che possono fare begli incontri. Sul lavoro anche le opportunità saranno tante, coglietele.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, date spazio ai sentimenti in questa giornata. Venere protegge e spinge a vivere l'amore a pieno. Sul piano lavorativo ci sono nuovi progetti alle porte e iniziate ad avere un buon apprezzamento da parte di chi vi circonda.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021: Leone

Cari leoncini, la giornata di oggi inizia con qualche tensione di troppo ma attenzione a tutto il mese di settembre dove le discussioni sembrano essere all'ordine del giorno. Sul lavoro, invece, siate fiduciosi perché stanno per arrivare nuove e belle proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021: Vergine

Per i nati sotto il segno della vergine questa è una giornata dove sono favoriti i rapporti con capricorno e scorpione. Sul piano lavorativo, invece, se aspettate una conferma, riceverete belle risposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, questo è un cielo positivo per i sentimenti e per gli incontri speciali. Per quantor riguarda il lavoro, avete un grande bisogno di circondarvi di persone giuste in grado di capire il vostro valore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, se siete single, incontri favoriti tra venerdì e domenica. Per quanto riguarda il lavoro valutate bene le proposte in arrivo e cercate di farlo con un nuovo punto di vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, l'amore torna protagonista della vostra vita quindi spazio alle nuove emozioni, proprio come piace a voi. Dal punto di vista lavorativo, invece, agite con calma e vedrete che tutto andrà per il meglio, soprattutto per i liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021: Capricorno

Cari capricorno con questo nuovo transito di Venere potrete cambiare il vostro modo di approcciarvi all'amore. Sul piano lavorativo, invece, la situazione astologica porta a fare scelte importanti per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021: Acquario

Cari acquario, in amore iniziano a muoversi le acque grazie anche al transito di Venere nel vostro segno. Sul lavoro è meglio imparare a gestire le proprie enegie e non cadere alle provocazioni degli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 settembre 2021: Pesci

Cari acquario, in amore, se c'è stata una crisi adesso finalmente si recupera. Per quanto riguarda il lavoro, rimettetevi in forze (sia mentali che fisiche) perché potreste ricevere una nuova proposta di lavoro da cogliere al volo, quindi, fatevi trovare preparati.