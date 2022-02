L'oroscopo di oggi 11 febbraio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo insieme l'oroscopo di Paolo Fox, che racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2021 Ariete. L’amore non manca e l’oroscopo è positivo, il problema è che se dei rapporti si sono interrotti bruscamente non sarà facile ricomporre il tutto, forse è meglio puntare su qualcosa di diverso. Nel lavoro ci saranno incontri importanti, soprattutto per chi lavora in proprio; la concentrazione di pianeti a favore è molto intensa.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2021 Toro. Se una coppia ha avuto problemi in passato bisogna evitare di scontrarsi ancora, i problemi potrebbero diventare irrisolvibili. Nel lavoro se un’attività ti ha creato problemi forse converrebbe fermarsi e riflettere sul da farsi.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2021 Gemelli. La tua voglia di recuperare il tempo perduto in amore è irrefrenabile: tornerai presto a vivere l’amore, quello sano. Oggi nel lavoro potresti chiudere un buon affare, forse riuscirai a comprare qualcosa a meno del suo valore effettivo.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2021 Cancro. In questo periodo l’amore potrebbe risentire per colpa delle preoccupazioni economiche, forse per la casa o per una spesa imprevista. Nel lavoro cerca di programmare tutto con molta attenzione; le questioni finanziarie sono da tenere a bada.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2021 Leone. Se devi far notare qualcosa al tuo parere, oggi cerca di affrontare i discorsi con molta cautela: ogni polemica potrebbe tornare indietro come un boomerang. Nel lavoro, anche se pensi di essere stato tradito o ingiustamente accusato, non agire d’impulso.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2021 Vergine. I rapporti con i nati sotto il segno dei Pesci ultimamente sono difficili; nel fine settimana se qualcosa non andrà dovrai assolutamente parlare con il tuo partner. Cerca di evitare gesti azzardati, sono tante le difficoltà di cui devi tener conto.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2021 Bilancia. Grande recupero per l’amore, questa giornata ha una buona influenza nel tuo segno zodiacale. E’ un giovedì che porta benefici per le emozioni. Nel lavoro non ci sono grandi problemi, gli unici ostacoli potrebbero essere quelli che ti trascini dal 2020, ma sono superabili.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2021 Scorpione. La giornata non parte benissimo, sei confuso e anche nervoso. Nel lavoro attenzione alle spese importanti, hai Giove contro che non è molto di aiuto. Dal 18 però la situazione cambierà in meglio.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2021 Sagittario. Se il tuo cuore è solo da tempo ti consiglio di approfittare di questa situazione astrologica favorevole: Luna e Venere sono favorevoli, dai più spazio alle conoscenze. Non sottovalutare le novità lavorative, cerca di dare il giusto spazio a ciò che vivi ma senza strafare.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2021 Capricorno. Il malessere sentimentale saprà come manifestarsi, purtroppo sono giornate particolarmente stressanti. Nel lavoro se hai in programma spese importanti assicurati di avere un margine di sicurezza; le stelle non sono contrarie ma se non hai soldi da parte non ti senti sicuro.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2021 Acquario. Se il tuo cuore è ancora legato a un amore passato forse devi trovare il modo per darci un taglio netto. Le minestre riscaldate non piacciono a nessuno. Nel lavoro vuoi progettare qualcosa di nuovo, vuoi cambiamenti: il destino potrebbe sorprenderti.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2021 Pesci. Smettila di pensare ai rapporti finiti, so che per una persona del pesci è difficile allontanarsi dai ricordi e dalle malinconie, ma devi necessariamente farlo. Nel lavoro non sarà facile recuperare i soldi persi in questi ultimi due anni: ci saranno per tua fortuna buone novità in arrivo.