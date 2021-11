L’oroscopo di oggi 11 novembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Latte e Miele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Ariete

L'ariete vivrà una giornata un po' faticosa perché bisogna ricostruire una propria identità che negli ultimi due anni ha subito diverse trasformazioni. Chi faceva un certo tipo di lavoro adesso deve cambiarlo oppure è costretto a subire ritrmi più serrati. Si è arrabbiati per le decisioni subite sul lavoro ma non bisogna riversare questo nervosismo anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Toro

La giornata di oggi per il segno del toro vede un drastico calo di energia. Se ci sono dispute o problemi in famiglia, meglio cercare di risolvere tutto subito perché queste sono giorni che preludono una fine del mese dominata da un certo disagio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Gemelli

In questo mercoledì le grandi idee dei gemelli possono prendere finalmente piede. Certo c'è un po' di tensione nell'aria perché la luna è contraria però il cielo resta sempre importante per questo segno e si possono fare ottime scelte per il 2021 che si riveleranno essere importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Cancro

Il segno del cancro oggi è molto stanco. Qualcosa sta cambiando nelle relazioni sociali forse perché si sono finalmente rivelate delle proprie verità nascoste. La cosa particolare è che se fino allo scorso mese vi interessava molto una persona ora le cose sono cambiate. A fine mese si scoprirà se un rapporto è importante oppure no.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Leone

Il leone oggi ha bisogno di una piccola scossa, soprattutto di un po' di energia. Anche se questo segno solitamente non ammette di aver bisogno degli altri in questo periodo cerca una maggiore serenità e ha voglia di stare con persone che gli vogliono bene. Lo scopo di questa giornata è quello di migliorare i contatti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Vergine

La vergine oggi potrebbe vivere qualche momento di disagio. Le ultime settimane, infatti, sono state pesanti, anche a livello fisico. Se qualcosa non è andato per il verso giusto molto probabilmente se ne è risentito anche a livello psicologico ma bisogna cercare di risolvere i piccoli problemi personali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Bilancia

Tra oggi e domani il segno della bilancia deve fare chiarezza dentro e fuori di sé. Questo è l'ultimo mese con pianeti contrastanti. Per questo segno ora è importante cercare di trovare un compromesso tra ciò che si desidera fare e ciò che si può davvero fare. Possibili contenziosi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Scorpione

Lo scorpione deve puntare sulla fine di novembre per capire l'importanza di un amore. In questi giorni il consiglio è quello di stare accanto alla persona amata. Periodo utile anche per mettere in ordine qualcosa a livello personale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Sagittario

Il sagittario sta per partire verso nuovi lidi e nuove emozioni. Quella di oggi è davvero una bella giornata che porta il sagittario a ritrovare la sua innata creatività e positività che spingono chiunque a voler essere circondato da persone nate sotto questo segno. C'è solo un po' di stanchezza fisica in serata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Capricorno

Il capricorno è pensieroso anche oggi ma anche combattivo. Questo è un segno che tende a innervosirsi quando non ha la possibilità di decidere da solo o quando tutti i progetti che si hanno in mente non funzionano. Meglio recuperare un po' di nergia e puntare sulle prossime 48 ore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Acquario

L'acqario si sente un po' stordito oggi e anche un po' a disagio. I contenziosi aperti sono diversi e anche situazioni poco chiare che vanno esplicitate. Sono tante le rivoluzioni che vorrebbe mettere in atto questo segno e spesso potrebbe andare un po' in confusione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2020: Pesci

Il transito dei pianeti di ottobre si fa ancora sentire per il segno dei pesci e rende un po' storditi. Forse si è un po' stanchi, un po' nervosi e bisognerebbe curare un po' di più il fisico. L'amore va recuperato perché un po' lontano. Bisogna stare attenti a non eccedere nelle provocazioni. Ci si potrebbe sentire esausti.