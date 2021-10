L'oroscopo di oggi 11 ottobre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore meglio dimenticare il passato e pensare al futuro perché Venere è favorevole e dà una mano a guardare avanti. Sul lavoro sentite una grande voglia di cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Toro

Cari toro, molto meglio la situazione amorosa di questo periodo con l'amore in ripresa. Sul lavoro c'è un recupero sia negli affari che nei rapporti con capi e colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, cercate di evitare i conflitti d'amore in questa giornata anche perché potrebbero esserci ripensamenti sul vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro meglio rimandare gli impegni e non strafare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, questa è una giornata interessante per l'amore e se è nata una nuova storia portatela avanti perché potrebbe diventare importante. Sul lavoro c'è nervosismo quindi attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Leone

Cari leoncini, la luna è favorevole quindi date spazio ai nuovi incontri, soprattutto con qualcuno dell'ariete o del sagittario. Sul lavoro aspettatevi di ricevere diverse chiamate per commissioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Vergine

Cari vergine, in amore questa è una giornata un po' nervosa anche a causa del partner. Sul lavoro bisogna puntare tutto sul proprio autocontrollo, soprattutto se dovete superare un esame.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Bilancia

Cari bilancia, le coppie che hanno vissuto una crisi dovrebbero sfruttare questa giornata per ritrovare serenità. Sul lavoro valutate bene una nuova offerta e riflettete bene sulle prossime mosse da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, in amore la luna è bella e vi spinge ad affrontare quei discorsi spinosi con il partner ma che servono per fare quel passo in avanti. Sul lavoro non sottovalutate i nuovi impieghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Sagittario

Cari sagittario, in amore potrete consolidare un rapporto e se siete single ci sono nuovi incontri in arrivo. Sul lavoro, fidatevi di più dei vostri collaboratori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Capricorno

Cari capricorno, in amore se siete single fate attenzione a un'amicizia che potrebbe trasformarsi in un nuovo amore. Sul lavoro meglio evitare le distrazioni e le spese ma ci sono novità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Acquario

Cari acquario, bella questa giornata dove sono favoriti i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza inizia a farsi sentire quindi prendetevi una giornata di riposo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Pesci

Cari pesciolini, in amore se ci sono problemi nella coppia meglio spostare le discussioni a martedì. Sul lavoro sono giorni di stress e le spese potrebbero essere diverse ma con un po' di pazienza e buona volontà si riuscirà a fare tutto.