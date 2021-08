L'oroscopo di oggi 12 agosto di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021: Ariete

Cari ariete era da molto tempo che aspettavate di vivere delle emozioni così forti e ora dovreste godervele tutte a fondo. Sul piano lavorativo, non siate timorosi nel buttarvi in nuove sfide.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021: Toro

Cari toro, l'amore torna al centro della vostra vita mentre sul lavoro abbiamo una situazione un po' più complessa con Saturno che porterà dei cambiamenti nella vostra routine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021: Gemelli

Cari gemelli, oggi meglio non puntare tutto sull'amore perché non è la giornata adatta. La cosa migliore da fare è dedicarsi completamente al lavoro e per l'amore arriveranno tempi migliori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021: Cancro

Cari cancretti da oggi potete ritrovare un po' di serenità sulla sfera sentimentale. Sul lavoro, invece, siate cauti ed evitate gli scontri con colleghi o superiori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021: Leone

Cari leoncini, sono tante le emozioni che busseranno alla vostra porta in questo giorno ma sta a voi decidere se lasciarle entrare o meno. Sul lavoro bisogna analizzare bene pro e contro di un possibile nuovo impiego.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021: Vergine

Cari vergine, con Mercurio, Venere e Marte nel segno via libera all'amore. Sul lavoro, invece, bisogna restare sull'attenti e non farsi sopraffare dagli eventi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021: Bilancia

Cari bilancia, la luna è nel vostro segno e vi rende alquanto sensibili oggi. Niente paura però, perché sul lavoro riuscirete a risolvere un problema professionale che vi portavate dietro da tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021: Scorpione

Cari scorpioncini la sfera amorosa finalmente prende una buona piega. Sul lavoro, invece, bisogna fare attenzione alle nuove collaborazioni e valutarle bene prima di accettarle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021: Sagittario

Cari sagittario, la luna è dalla vostra parte in questa giornata ma bisogna sempre restare con i piedi per terra. Sul piano lavorativo attenzione a qualche picolo ritardo ma nulla di insuperabile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021: Capricorno

Per i capricorno questa è una giornata che porta qualche piccolo problema d'amore. Sul lavoro ci saranno rallentamenti ma meglio accettare la situazione che opporvisi, non servirebbe a niente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021: Acquario

Per gli acquario la giornata di oggi è molto promettente per l'amore e si riuscirà a risolvere un'incomprensione del passato. Sul piano lavorativo soluzioni in arrivo nel pomeriggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2021: Pesci

Cari pesciolini le cose vanno per il verso giusto in amore e sul lavoro siete in attesa di un cambiamento importante che non mancherà ad arrivare.