L’oroscopo di oggi 12 novembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che ogni mattina su Radio Latte e Miele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, l'amore procede molto bele anche al punto che affronterete discorsi con il partner in piena serenità. Sul lavoro, sarebbe meglio essere un po' più prudenti del solito e attenzione a non strafare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Toro

Cari toro, in amore la mattinata è sottoposta a un po' di stress ma sempre meno degli scorsi due giorni. Sul lavoro la cosa più importante da fare adesso è evitare gli scontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore la luna è contraria. Non è una cosa grave però potrebbe emergere qualche polemica nella coppia. Sul lavoro, se vi invitano in nuovi progetti accettate ma state attenti a non strafare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore anche se Venere è opposta, potreste risolvere qualche incomprensione con il partner. Sul lavoro ci sono alcune rinunce che avete fatto e vi pesano ancora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Leone

Cari leoncini, finalmente la luna non è più contraria e il fine settimana andrebbe sfruttato per vivere a pieno le emozioni con il partner. Sul lavoro è arrivato il momento per mettersi in gioco e se avete progetti in piano vedrete che le offerte arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Vergine

Cari vergine, in amore c'è un po' di negatività nell'aria a causa di una luna opposta. Sul lavoro c'è qualche strana emozione ma meglio prendere le cose con filosofia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, in amore le coppie di lunga data possono ritrovare una bella intesa ma bisogna prima ammettere i propri errori. Sul lavoro si può recuperare un accordo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, la situazione emorosa torna favorevole dopo un momento difficile. Sul lavoro se dovete fare una richiesta al vostro capo, pensateci prima bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, in amore evitate persone che vi portano solo disagio nella vita. Per quanto riguarda il lavoro, invece, chi ha una professione part-time o a chiamata non riesce a vedere di buon occhio il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Capricorno

Cari capricorno, in amore la luna è favorevole e anche Venere ha appena iniziato un transito positivo che sarà duraturo nel vostro segno. Sul lavoro fatevi aiutare se ne avete bisogno, senza paura di chiedere consigli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Acquario

Cari acquario, in amore Mercurio è contrario e spinge alcune coppie a discutere un po' di più e per motivi futili. Sul lavoro vi sentite un po' stanchi, quindi concedetevi un po' più di riposo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Pesci

Cari pesciolini, in amore, tra oggi e domenica c'è un movimento di pianeti che regala emozioni nuove. Sul lavoro, se siete giovani, non potete pretendere chissà quali guadagni immediati ma le soddisfazioni non mancheranno ad arrivare