L'oroscopo della settimana di Paolo Fox (13-19 giugno), segno per segno

Scopriamo cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro settimana.

Oroscopo Ariete

Quattro stelle per l’Ariete. Buone notizie per l’amore perché ora puoi finalmente lasciarti andare alle emozioni con Mercurio che è dalla tua parte e favorisce i nuovi incontri. Cerca di rafforzare un’amicizia, ma occhio alla giornata di mercoledì che sarà un po’ sottotono. Sul lavoro, novità in arrivo: progetti che potrebbero addirittura concretizzarsi e colloqui da sostenere nella giornata di venerdì!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Cinque stelle per il Toro. Venere è dalla tua parte quindi l’amore sarà a gonfie vele: una storia d’amore può decollare, un’amicizia può addirittura diventare qualcosa di importante. Devi solo lasciarti andare alle belle emozioni, soprattutto nella giornata di domenica. Sul lavoro, tutto è in fase di miglioramento: hai pensato a un cambiamento, ma occhio perché qualcuno attorno a te dovrà pagare gli errori.

Oroscopo Gemelli

Cinque stelle per i Gemelli. In amore ora sei molto più esigente, pretendi di più e hai bisogno di essere rassicurato. Non hai voglia di rapporti leggeri e superficiali, stai cercando verità e fatti concreti, ma prova a essere più dolce e sensibile. Sul lavoro, ti piace sperimentare, fare cose nuove e ora riceverai tante soddisfazioni. Le proposte arriveranno, specie nella giornata di venerdì!

Oroscopo Cancro

Quattro stelle per il segno del Cancro. L’amore è in pausa perché stai cercando di fare chiarezza nel tuo cuore. Hai avute tante possibilità quello sì, ma ti sei un po’ sentito messo da parte: cerca di andare avanti, di avere più fiducia perché il weekend promette grandi cose. Sul lavoro, non hai accettato un incarico importante, forse per paura di avere troppe responsabilità. Hai fatto i conti con dei cambiamenti, ma ora devi fare attenzione alle spese!

Oroscopo Leone

Tre stelle per il Leone. Venere sta transitando nel tuo segno, ma è un po’ dispettosa. Molti discuteranno con il partner, altri cercheranno di far capire quanto valgono, quindi meglio fare tutto con calma, soprattutto nella giornata di venerdì. Sul lavoro, le tue scelte saranno positive: buoni apprezzamenti in arrivo, ma che ne dici di inviare a tutti il tuo curriculum? Forza, le occasioni sono dietro l’angolo!

Oroscopo Vergine

Tre stelle per il segno della Vergine. Venere è dalla tua parte, così come la Luna, quindi l’amore procede a gonfie vele. Se c’è una persona che ti interessa fatti avanti, non puoi (e non devi) isolarti. Hai paura? Non puoi averla, devi lasciarti andare e liberarti dal passato ingombrante. Sul lavoro, occhio alle discussioni con il capo o con un collega: lasciati scivolare le cose addosso, attenzione all’impegno che avrai da portare a termine mercoledì!

Oroscopo del segno della Bilancia

Quattro stelle per il segno della Bilancia. Buone notizie per l’amore perché Venere non è opposto, ma tu non sei molto convinto di un rapporto. Non riesci a lasciarti andare alle emozioni, vuoi sempre tenere tutto sotto controllo. Venerdì e sabato saranno le giornate migliori, il cielo promette grandi cose. Sul lavoro, sei un po’ stanco, ma la settimana è interessante. Saturno è dalla tua parte, ma Giove impone dei limiti. Che si fanno sentire!

Oroscopo Scorpione

Tre stelle per il segno dello Scorpione. Venere è opposta, quindi in amore potrebbero esserci delle piccole crisi perché magari una persona non ricambia il tuo interesse. Sei molto concentrato sul lavoro, non hai tempo per gli affari di cuore, ma nella giornata di venerdì meglio evitare le polemiche. Sul lavoro, cerca di fare una revisione alle finanze: hai speso tanto, hai ricevuto forse meno. Non ti fidare di tutti: punta su te stesso. E le tue capacità!

Oroscopo Sagittario

Cinque stelle per il segno del Sagittario. Novità in arrivo in amore: ti senti meglio, hai voglia di metterti in gioco, di lasciarti andare alle emozioni. Sei ottimista, energico e non puoi sottovalutare le nuove storie, quelle nate da poco. Sul lavoro, buone opportunità in arrivo: forse avrai modo di iniziare un programma, un progetto fermo da tempo. E le soddisfazioni, quindi, non mancheranno!

Oroscopo Capricorno

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore non riesci a dimenticare, anzi tu di solito guardi al passato per andare avanti e non rivivere gli stessi errori. Le storie che nascono ora, con Venere favorevole, vanno vissute in modo piacevole, ma forse il problema sei tu: non riesci a lasciarti andare completamente. Sul lavoro, cerca di stare attento perché Giove è dissonante, quindi meglio mantenere la calma. Sei arrabbiato, forse c’è qualcuno che non sta portando a termine i suoi impegni, come ti aveva promesso

Oroscopo Acquario

Quattro stelle per l’Acquario. L’amore procede a rallentatore, ma forse puoi guardare al passato per lasciarti andare alle emozioni. Stai cercando una nuova persona, che ne dici di frequentare più posti? La prossima settimana, d’altra parte, Venere torna favorevole e quindi devi farti trovare pronto. Sul lavoro, cerca di guardarti attorno perché i cambiamenti sono dietro l’angolo: chi lavora in un’azienda può già chiedere un trasferimento. Mi raccomando: tieniti lontano da discussioni e polemiche!

Oroscopo Pesci

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Hai bisogno di un amore rassicurante, che ti dia pace e serenità. Venere è dalla tua parte, ma tu sei un po’ agitato, hai paura. Sei sensibile, ma questo a volte può essere un aspetto non a tuo favore: occhio, domenica sarai molto affascinante. E intrigante. Sul lavoro, ora tutto può ripartire, anche se la settimana inizierà col freno tirano. Non temere: hai tutto il tempo per ricominciare, per riprendere in mano grandi progetti.