L'oroscopo di oggi 13 agosto di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021: Ariete

Cari ariete, buono questo periodo per recuperare in amore ma sul lavoro dovrete avere un occhio di riguardo per alcune questioni che potrebbero sfuggirvi di mano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021: Toro

I nati sotto il segno del toro che stanno iniziando una storia d'amore hanno il favore di Venere e Marte. Sul lavoro, invece, sarete messi di fronte a una scelta che, però, potrebbe farvi fare il salto di qualità che cercavate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021: Gemelli

Cari gemelli, questo è un periodo in cui state dando più peso al lavoro che all'amore. Se siete contenti così, bene, altrimento cercate di decidere come distribuire gli impegni per dare un po' più di spazio anche ai sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021: Cancro

Cari cancretti in amore dovete cercare di farvi scivolare le cose addosso, soprattutto ciò che non vi sta bene. Sul lavoro, per fortuna, non ci sono problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021: Leone

Per i leone oggi potrebbero esserci indecisioni in amore. Anche sul lavoro, non è il momento di prendere decisioni affrettate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021: Vergine

Cari vergine sono favoriti i sentimenti in questa giornata e, sul lavoro, occhio ad alcune collaborazioni che potrebbero essere fondamentali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021: Bilancia

Per i bilancia è giunta l'ora di dare un'altra occasione all'amore. Dovete buttarvi senza timori. Per quanto riguarda il lavoro, possibili ripensamenti in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021: Scorpione

Per gli scorpione questo è un periodo in cui non si è molto convinti dei propri sentimenti. Sul lavoro, invece, dovrete fare lo sforzo di non prendere tutto sempre di petto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021: Sagittario

Cari sagittario, a partire dal 16 del mese, Venere torna favorevole quindi ci sarà spazio per l'amore. Per quanto riguarda il lavoro occhio ai nuovi progetti che potrebbero essere promettenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021: Capricorno

Cari capricorno, ci sono state difficoltà in amore nell'ultimo periodo e questo vi ha resi un po' più inquieti. Sul lavoro, invece, dovete impegnarvi per portare a termine un progetto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021: Acquario

Bella questa luna per gli acquario che possono avere qualcosa in più dall'amore. Sul lavoro, siete sempre in attesa di novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021: Pesci

Per i pesciolini questa giornata permette di esprimere meglio i propri sentimenti. Sul lavoro non sarà facile ottenere ciò che desiderate ma meglio non forzare le cose.