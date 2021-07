L'oroscopo di oggi 13 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2021: Ariete

Cari Ariete, è tornata in voi la voglia di amare e se avete affianco la persona giusta potrete fare importanti progetti per il futuro. Sul piano lavorativo mettete a punto un piano per ripartire.