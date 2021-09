L'oroscopo di oggi 13 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, la luna è in ottimo aspetto e permette di tornare a sperare nell'amore. Per quanto riguarda il lavoro bisogna trovare una strategia vincente e portare avanti le vostre idee che sono buone e possono portare lontano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021: Toro

Cari toro, oggi potrebbe esserci una delusione d'amore e potreste decidere di prendere le distanze da qualcuno. Per quanto riuarda il lavoro, mantenete la calma e tenetevi alla larga dai problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021: Gemelli

Per quanto riguarda i gemelli, questa giornata inizia in modo un po' complicato per i sentimenti ma durerà solo poche ore. Sul piano lavorativo, siete stanchi di fare sempre le stesse cose ma, per ora, cambiare non è semplicissimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, il vostro nuovo amore può trasformarsi in una grande passione. Sul lavoro, cercate di fare tutto con calma anche perché le stelle vi aiutano a farlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021: Leone

Cari leoncini, attenzione a questa Venere contraria ma se la vostra relazione è forte allora va solo trovato l'equilibrio giusto. Sul lavoro, si possono vincere sfide ma meglio non mettersi in competizione con se stessi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021: Vergine

Per i nati sotto il segno della vergine questa è una giornata che porta qualche problemino d'amore. Sul lavoro, meglio mantenere la calma perché non tutto sarà facile da affrontare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, la luna è bella e regala belle emozioni a tutti quelli che hanno voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro trovate la stabilità perché nell'ultimo periodo avete fatto un bel salto di qualità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, avete una grande voglia di innamorarvi e lasciarvi andare alle emozioni ma se una storia non va in partenza allora è meglio parlarne subito. Sul lavoro, la situazione è buona per i nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, chi sta vivendo una crisi d'amore deve puntare sulle nuove conoscenze. Sul lavoro la situazione è buona per risolvere questioni aperte. Avete bisogno di nuovi stimoli ma bisogna essere ancora un po' pazienti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021: Carpicorno

Cari capricorno, dal 15 l'amore potrà decollare quindi paziantate ancora qualche giorno. Sul lavoro, meritate qualcosa in più di quello che avete e non sentite di essere apprezzati come vorreste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021: Acquario

Cari acquario, Venere è dissonante e anche se siete in una relazione stabile potreste risentire di qualche problema. Sul lavoro meglio non prendersela con gli altri, piuttosto cambiate se non sopportate più quello che fate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021: Pesci

Per i pesciolini quella di oggi è una giornata di alti e bassi ma nel pomeriggio tutto andrà per il verso giusto. Per quanto riguarda il lavoro, meglio superare le incertezze e andare oltre.