L'oroscopo di oggi di Paolo Fox, segno per segno

Cosa ci riservano gli astri oggi? Scopriamolo insieme a Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2021: Ariete

Oggi cari ariete bisogna fare attenzione a non osare troppo. Dovrete fare una scelta ma prima di dire come la pensate fermatevi a riflettere con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2021: Toro

Cari toro oggi tutto procede per il meglio sul lavoro. Se c'è un collega che vi ha chiesto una mano cercate di aiutarlo e non tradire la sua fiducia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2021: Gemelli

Cari gemelli in questa giornata dovrete affrontare una piccola crisi. Manteneta la calma e non fatevi prendere dal panico perché avete tutte le carte un regola per arrivare a fine giornata nel migliore dei modi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2021: Cancro

Cari cancretti oggi c'è una bellissima luna che regala belle emozioni. In amore dovete ritrovare voi stessi e solo così riuscirete a sistemare la vostra situazione amorosa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2021: Leone

Inati sotto il segno del leone in questa giornata di venerdì avranno bisogno di una bella dose di fortuna per non mandare all'aria l'ennesima opportunità che si presenterà. In amore procede tutto per il meglio, continuate così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2021: Vergine

Il segno della vergine attraverserà una crisi interiore oggi per una questione familiare che crea problemi. Rimandate gli impegni e vedrete che le cose inizieranno ad andare meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2021: Bilancia

Cari bilancia oggi dovrete chiedere consiglio a chi ne sa più di voi e fatevi dare una mano ad afforntare i vostri demoni perché solo riuscendo a dominarli potrete iniziare un nuovo percorso di vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2021: Scorpione

Cari scorpioncini oggi accuserete un po' di stanchezza e sarà alto anche il nervosisimo. La settimana sta per finire ma non scoraggiatevi. Il weekend va affrontato con grinta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2021: Sagittario

Il segno del sagittario dovrà chiedere qualche consiglio in più a lavoro e dato che ha i riflettori puntati addosso dovrebbe cercare di non commettere errori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2021: Capricorno

Cari capricorno in questo venerdì l'amore va alla grande anche se c'è ancora qualche questione che andrebbe sistemata. Sul lavoro cercate di non strafare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2021: Acquario

Oggi il segno dell'acquario deve stare attento a non mandare all'aria di nuovo tutte le conquiste fatte finora. Siete una forza della natura e avete bisogno di seguire il vostro istinto e non le regole imposte da altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2021: Pesci

Il segno dei pesci vivrà un bel venerdì. Attenzione solo al tradimento di un amico. La cosa migliore da fare è non fidarsi di nessuno. Così riuscirete a fare grandi cose.