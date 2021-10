L'oroscopo di oggi 14 ottobre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore questa giornata promette bene con una luna favorevole che fa tornare la voglia di amare e favorisce i nuovi incontri. Sul lavoro aspettatevi di iniziare nuovi progetti in autunno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Toro

Cari toro, in amore sarà un giovedì un po' sottotono a causa di una luna dissonante. Sul lavoro siete poco concentrati quindi meglio rimandare le decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Gemelli

Per i gemelli l'amore vivrà un po' di difficoltà in questa giornata, soprattutto per le persone che sono in coppia da poco tempo. Sul lavoro è il momento per impegnarsi in un progetto importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore è meglio rimandare le polemiche perché oggi non è proprio la giornata adatta. Sul lavoro è, invece, il momento ideale per concretizzare un'idea e portare avanti un progetto in cui si crede tanto.

roscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Leone

Cari leoncini, in amore potreste restare coinvolti in una situazione complicata, quindi massima attenzione. Sul lavoro non trascurate i nuovi contatti. Ad ogni modo questa è una giornata che vi farà perdere molto tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Vergine

Per i nati sotto il segno della vergine questo è un periodo di analisi dei propri sentimenti. Sul lavoro potrebbe esserci qualche intoppo e problemi di carattere economico ma nulla di irrisolvibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Bilancia

Cari bilancini, questa giornata con luna, Giove e altri pianeti favorevoli può regalare tanto a livello di emozioni. Se il vostro cuore è solo meglio farsi notare. Sul lavoro bisognerà impegnarsi per affrontare una questione delicata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, in amore oggi dovrete prendere tutto con le pinze quindi meglio non discutere con il partner. Sul lavoro il cielo provoca un piccolo calo di energie ma da sabato si recupera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Sagittario

Cari sagittario, in amore la giornata puà regalare tanto con luna e Venere favorevoli. Sul lavoro c'è aria di recupero ma meglio non strafare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Capricorno

Cari capricorno, le spese per la casa e la famiglia sono tante e sembrano aver preso il primo posto nei vostri pensieri. Non dimenticate le emozioni e l'affetto nei confronti del partner. Sul lavoro chi è alla ricerca di un impiego troverà belle occasioni anche se poco remunerative.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Acquario

Cari acquario, in amore se c'è qualcuno che vi piace dovreste approfondire la sua conoscenza. Sul lavoro non abbiate paura di fare un cambio drastico della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 ottobre 2021: Pesci

Cari pesciolini, in amore riceverete una bella risposta entro la fine della settimana che vi renderà tutto ancora più chiaro. Sul lavoro ci sono conflitti e non vi sentite soddisfatti ma niente paura perché andrà meglio.