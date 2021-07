L'oroscopo di oggi 15 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, questa giornata inizia meglio di come si concluderà. C'è un po' di agitazione in amore e sul lavoro non bisogna sottovalutare le nuove proposte e se c'è la sensazione che qualcosa non stia funzionando, parlate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2021: Toro

Cari toro questa giornata parte al top per quanto riguarda l'amore anche se nel corso del giorno potrebbe emergere qualche perplessità. Dal punto di vista professionale bisogna ritrovare la serenità. Non mettetevi contro gli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2021: Gemelli

Per il segno dei gemelli mattinata nervosa in amore che migliorerà nel pomeriggio. Niente paura, però, perché anche se non tutto funziona nella vostra relazione non vuol dire che deve essere portata al termine. Sul lavoro, bene per i nuovi contatti ma meglio risolvere subito le dispute burocratiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2021: Cancro

Cari cancretti, siete un po' nervosi questa mattina anche se nel pomeriggio tutto andrà per il meglio e avrete modo anche di vivere un bel momento con il partner. Sul lavoro, sfruttate ogni occasione che vi capiterà tra le mani.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2021: Leone

Cari leoncini, i pianeti sono dalla vostra parte e parlano di belle soddisfazioni dal punto di vista sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è buono anche con Saturno contrario ma voi siete dei combattenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2021: Vergine

I nati sotto il segno della vergine potrebbero avere qualche problema con il partner, specialmente se nell'ultimo periodo l'hanno messo da parte. Per quanto riguarda il lavoro la situazione è un po' complessa ma presto si potrà tornare protagonisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2021: Bilancia

Cari bilancia, oggi in amore sarebbe bene evitare polemiche. Sul lavoro, la luna nel segno dà una bella energia e positività quindi nessuna paura, tutto andrà per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2021: Scorpione

Cari scorpione dedicatevi solo ai sentimenti autentici e alle persone che valgono tralasciando i rapporti forzati o in crisi. Sul lavoro, arrivano soluzioni che non sembrano giuste. Bisogna pazientare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2021: Sagittario

Cari sagittario, la luna è di nuovo favorevole nel pomeriggio. Date spazio a qualcuno del leone o della bilancia con cui si potranno fare bei progetti per il futuro. Sul lavoro, ottima giornata, soprattutto per decidere cosa fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2021: Capricorno

Cari capricorno, arrivano novità in amore ma meglio non forzare le cose con qualcuno di irrangiungibile. Sul lavoro se qualcuno non vi va a genio potreste cabiare gruppo o colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2021: Acquario

Questa è la giornata ideale per i sentimenti, cari acquario. Dal punto di vista professionale, attenzione agli investimenti e alle questioni economiche. In poche parole, dovete stare più attenti a non spendere troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 luglio 2021:? Pesci

Ci vuole chiarezza in amore e nel pomeriggio si potranno vivere belle emozioni con il partner. Bello questo cielo per il lavoro e ottime notizie in vista dell'autunno.