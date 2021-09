L'oroscopo di oggi 15 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, la luna è in quadratura oggi quindi meglio non puntare tutto sull'amore che potrebbe essere abbastanza complicato. Per quanto riguarda il lavoro il periodo aiuta a fare scelte importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021: Toro

Cari toro, chi è invischiato in una doppia relazione è ogni giorno sempre più confuso e dovrebbe iniziare a decidere da che parte stare. Sul lavoro, potrebbero esserci imprevisti che vi faranno perdere tempo ma meglio non farsi scalfire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, siete troppo buoni e spesso la gente se ne approfitta, permettendosi anche di comportarsi male con voi. Sul lavoro sono in arrivo belle proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, la luna è opposta e in amore potrebbero esserci conflitti. Sul lavoro, siete polemici ma dovrete affrontare alcune situazioni irrisolte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021: Leone

Per i leoncini questo è un periodo di polemiche in amore ma bisogna sforzarsi di mantenere la calma. Sul lavoro, cercate di prendere un po' di tempo per capire cosa volete. Saturno è ancora contrario ma non mancheranno novità sulla sfera professionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021: Vergine

Cari vergine, la luna è di nuovo a vostro favore e, in amore, potete risolvere le questioni irrisolte di questi ultimi giorni. Sul lavoro, se dovete avanzare una richiesta o fare una proposta, questo è il momento giusto. Oggi avete una buona lucidità mentale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, oggi siete stanchi e con i nervi a fior di pelle. Tutta colpa della luna dissonante! Sul lavoro c'è qualche dubbio ma riuscirete a cavarvela.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, se avete appena iniziato una nuova relazione dovete fare di tutto per proteggerla. Sul lavoro, meglio non stancarsi troppo, bisogna ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, questa è una bella giornata per le coppie di lunga data ma sono favoriti anche i nuovi incontri. Sul lavoro, ci sono buone prospettive per chi ha un'attività sua.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021: Capricorno

Cari capricorno, la luna è nel vostro segno e avrà un influsso molto positivo sulla vostra saggezza. Venere anche è di nuovo a favore e dà una mano a risolvere incomprensioni. Sul lavoro, state per laciare un nuovo progetto importante. Se qualcuno intorno a voi è invidioso, lasciatelo perdere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021: Acquario

Cari acquario, siete preoccupati per la situazione familiare ma biosnga restare calmi e non farsi travolgere dalle ansie. Sul lavoro, le idee sono buone ma vi sentite soli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2021: Pesci

Cari pesciolini questa è una giornata ottima per chi vuole dedicarsi alla propria relazione o iniziarne una nuova. Sul lavoro, tutto va come deve andare ma meglio iniziare a fare anche qualche progetto per il futuro.