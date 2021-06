L'oroscopo di oggi 16 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Ariete

Le decisioni importanti andrebbero rimandate, cari ariete, soprattutto se riguardano qualche ex. Sul lavoro ci sono novità in arrivo ma bisogna valutarle con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Toro

Cari toro, attenzione all'amore perché anche le relaizoni più solide potrebbero essere messe in discussione. Sul lavoro avete voglia di maggiore libertà ma per averla dovrete aspettare ancora un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Gemelli

Cari gemelli, oggi sembra abbiate qualche problemino in amore e sarebbe il caso di parlarne con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, potreste essere un po' irascibili. Evitate le dicussioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Cancro

È una giornata particolarmente propensa al conflitto per voi cancretti a causa di una luna opposta. Sul lavoro siate diligenti anche nelle piccole cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Leone

Cari leone, più ci avviciniamo al mese di luglio e più le vostre emozioni incrementeranno. Il 27 di questo mese, Venere entra nel vostro segno e regalerà bellissimi momenti d'amore. Sul lavoro buttatevi con nuove iniziative.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Vergine

Cari vergine, con la luna favorevole vivrete una serata all'insegna delle belle emozioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro ci vuole ancora un po' di pazienza ma non bisogna demordere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Bilancia

Chi ha difficoltà nel rapporto di coppia, evitate di iniziare inutili discussioni che sarebbe meglio affrontare dopo il 27 del mese. Sul lavoro le vose non stanno andando benissimo ma ci vuole pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Scorpione

Cari scorpione potrete finalmente recuperare il terreno perso con il partner ma fate attenzione alle nuove relazioni. Anche sul lavoro mantenete una certa stabilità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Sagittario

Cari sagittario ci vuole prudenza in amore e anche tanta pazienza che voi fate sempre un po' fatica ad avere. Sul lavoro c'è qualcosa che non va e bisogna capire cos'è che sta bloccando la vostra ascesa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Capricorno

Questa bella luna favorevole aiuta i rapporti. Per quanto riguarda il lavoro, l'ideale sarebbe di fare meno e farlo meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Acquario

Cari acquario, evitate rancori e mettete da parte qualsiasi tipo di astio in amore. Sul lavoro, invece, tutto procede per il meglio e questo è proprio un momento da sfruttare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 giugno 2021: Pesci

Cari pesciolini in questa giornata le discussioni non portano a niente di buono per l'amore, quindi lasciate perdere. Sul lavoro forse state facendo un po' troppe cose tutte insieme e la stanchezza inizia a farsi sentire.