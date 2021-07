L'oroscopo di oggi 16 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, la giornata di oggi vi stancherà e vi sentirete piuttosto nervosi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro non prendete sempre tutto di petto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021: Toro

Per i nati sotto il segno del toro, basta aspettare il 22 del mese e l'amore subità una bella svolta positiva. Sul lavoro questo weekend sarà un po' sottotono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021: Gemelli

La luna in ottimo aspetto regala belle emozioni e si ha un grande desiderio di lasciarsi andare. Per quanto riguarda l'aspetto professionale, fate attenzione alle scelte perché questo è il momento di farsi valere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore questo weekend promette bei momenti da vivere insieme al partner e chi vuole capire se un rapporto è stabile, potrà farlo. Sul lavoro, attenzione a qualche imprevisto ma mantenete uno spirito ottimosta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021: Leone

Per i nati leone questa giornata e anche quella di domani possono regalare molto dal punto di vista dei sentimenti e fare la differenza. Sul lavoro potreste avere belle idee, sfruttatele.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021: Vergine

Cari vergine, presto Venere entrerà nel segno e chi ha già una storia potrà capire se il rapporto è ancora vivo. Per quanto riguarda il lavoro se avete bisogno di aiuto, chiedetelo. Le occasioni per sfondare non mancano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021: Bilancia

Cari bilancia, bella questa giornata per le emozioni e le passioni. Avete una grande voglia di uscire da un passato difficile e tornare ad emozionarvi. Sul lavoro attenzione ai litigi con colleghi, piuttosto confenctratevi sulla vostra ripartenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, questa non è la giornata migliore per l'amore quindi meglio restare attenti. Sul lavoro questo è un periodo difficile anche perché sembra proprio che non vi vada bene niente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021: Sagittario

La luna è attiva nel cielo dei sagittario e porta belle novità in amore. Sul lavoro, le stelle aiutano e favoriscono le nuove collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021: Capricorno

I nati sotto il segno del capricorno sono un po' sottotono dal punto di vista amoroso e potrebbero esserci problemi. Dal punto di vista professionale attenzione alle polemiche e aspettate lunedì prima di dire la vostra.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021: Acquario

Per gli acquario questa è una giornata favorevole per l'amore con una bella luna. Torna la tranquillità dopo un periodo di crisi e sul lavoro non scoraggiatevi se non arrivano novità immediate. Bisogna essere pazienti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 luglio 2021:? Pesci

Cari pesciolini, in amore potrebbero esserci nuovi incontri in grado di farvi dimenticare il passato. Sul lavoro, non state a braccia conserte, datevi da fare e portate avanti i progetti a lungo termine.