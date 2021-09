L'oroscopo di oggi 16 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo co sa ci riservano gli astri

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox ,che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, questa giornata inizia un po' sottotono ma si recupera già a partire dal pomeriggio. Sul lavoro meglio approcciarsi alle mansioni con molta calma evitando di perdere tempo ad arrabbiarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Toro

Cari toro, l'amore può aver portato crisi nell'ultimo periodo ma nulla di irrisolvibile. Sul lavoro, invece, meglio stare lontani dalle complicazioni e fare solo lo stretto necessario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, la luna è nel vostro segno a partire dal pomeriggio e porta belle emozioni in amore. Sul lavoro, invece, è meglio mantenere la calma ed evitare discussioni, anche se non è sempre semplicissimo da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, va meglio per i sentimenti dal pomeriggio e tutta la tensione accumulata in passato sembra non esserci più. Dal punto di vista lavorativo non bisogna avere fretta di ottenere tutto subito. Si potrebbe dover scendere a qualche compromesso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Leone

Cari leoncini, la situazione è un po' delicata per i sentimenti ed è possibile che qualcuno potrebbe essere arrivato al punto di rottura. Sul lavoro meglio non sfiduciarsi troppo, soprattutto se si è appena iniziato un nuovo lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Vergine

Cari vergine, i sentimenti oggi sono favoriti sia che voi siate in coppia che se da soli. Sul piano lavorativo sta andando molto bene, soprattutto per i più giovani che dovrebbero cogliere al volo le occasioni e mettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, in amore è meglio avere molta prudenza ma in serata si torna a vivere la relazione con più serenità. Sul lavoro, invece, sono in arrivo cambiamenti e belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, le stelle di adesso sono interessanti per i sentimenti. Sul lavoro non si esclude che possiate essere ricontattati da qualcuno con cui avete collaborato in passato.

roscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Sagittario

Per i sagittario la giornata di oggi è ideale per gli incontri che potrebbero rivelarsi migliori del previsto. Dal punto di vista lavorativo bisogna cercare di fare le cose con calma ma i miglioramenti sono dietro l'angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Capricorno

Per i capricorno questa è una giornata che premia l'intraprendenza in amore, soprattutto se avete qualcuno che vi fa battere il cuore. Sul lavoro, invece, avete un forte desiderio di cambiare e ce la farete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Acquario

Cari acquario, in amore è meglio evitare le polemiche inutili e mantenere la calma. Dal punto di vista lavorativo, invece, manca un po' di concentrazione e, se siete preoccupati per qualche questione economica, cercate di rilassarvi un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2021: Pesci

Belle le stelle di questa giornata per il segno dei pesci con Venere e Luna in ottimo aspetto a partire da domenica. Sul lavoro sono favoriti tutti i nuovi progetti e avrete modo di siglare accordi importanti.