L'oroscopo di oggi 17 dicembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore domenica non sarà una buona giornata per i confronti. Sul lavoro il periodo è confuso, siete in attesa di risposte.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Il fine settimana sarà interessante per l’amore. Sul lavoro siete vincenti nonostante gli invidiosi. Saturno però è contrario, attenti ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore è prevista la Luna nel vostro segno nella giornata di domani. Sul lavoro potreste avere problemi e discussioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore ci vuole tanta pazienza, calma e sangue freddo se state cercando di recuperare una storia. Sul lavoro potrebbero esserci delle tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Oggi è il giorno giusto per confrontarsi con parenti e amici. Il prossimo anno ti darà nuove occasioni, ma al momento siete stanchi e nervosi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore potrebbe arrivare una bella proposta entro il fine settimana. Sul lavoro dovete tenere sotto controllo il nervosismo e la scontentezza.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore non ci sono novità, però c’è la tranquillità. Sul lavoro la Luna è trigono e ciò può portare una buona idea o la soluzione di un problema all’ultimo minuto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Fine settimana positivo in amore, non sottovalutate gli incontri. Sul lavoro potreste avere una bella intuizione, è la giornata perfetta, inoltre, per valutare nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Luna opposta in amore. State vivendo una situazione strana, è consigliata prudenza. Sul lavoro il momento è propizio per superare problemi nati in passato. Ci sono troppe spese.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore potete parlare apertamente dei problemi che ci sono stati, tranne domenica. Sul lavoro siete stanchi, ma l’importante è arrivare a destinazione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore la Luna è favorevole. Non chiudete le porte al destino, state facendo scelte importanti per il futuro. Sul lavoro potreste avere voglia di cambiare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Attenzione in amore, c’è qualcosa che non va nei nuovi rapporti. Sul lavoro prendetevi una pausa di un paio di giorni, l’attività pratica procede lenta.