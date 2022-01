L’oroscopo di oggi 17 gennaio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo insieme cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, bisogna stare attenti all'eccessiva gelosia che potrebbe prendere il sopravvento. Sul lavoro cercate di non stancarvi troppo e organizzare bene tutto il da farsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2022: Toro

Cari toro, questo lunedì è molto interessante per l'amore quindi prendetevi del tempo da dedicare al partner. Sul lavoro c'è un piccolo calo ma non abbattetevi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, è molto tranquilla la situazione amorosa di questo periodo e da marzo andrà ancora meglio. Sul lavoro c'è la possibilità di fare il salto di qualità e la primavera regalerà grandi soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, la luna è a vostro favore e amplifica le emozioni. Se siete single potreste fare nuovi incontri. Sul lavoro potrebbero arrivare nuovi progetti anche se, per ora, ci sono ancora problemi di natura economica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2022: Leone

Cari leoncini, in questo lunedì sarebbe meglio evitare i conflitti in amore ma state tranquilli perché dal 18 del mese la luna entrerà nel segno. Sul lavoro possibili contrasti con qualcuno del capricorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2022: Vergine

Cari vergine, arrivano belle emozioni in amore anche perché sono diversi i pianeti favorevoli nel vostro cielo. Sul lavoro è tempo di cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2022: Bilancia

Cari bilancia, questa giornata è un po' particolare per l'amore e potrebbero esserci polemiche. Sul lavoro aspettatevi novità

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2022: Scorpione

Cari scorpioncini, bella questa giornata per l'amore che permette di verificare la stabilità di una relazione o fare incontri interessanti. Sul lavoro ci sono diversi cambiamenti e in primavera potrebbero esserne di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2022: Sagittario

Cari sagittario, mercurio è in ottimo aspetto e fino al 26 del mese regala belle emozioni in amore. Sul lavoro bisognerebbe impegnarsi di più e stringere i denti anche se sembra che non tutto stia andando per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2022: Capricorno

Cari capricorno, attenzione in amore perché potreste dover affrontare diverse difficoltà. Sul lavoro meglio non parlare oggi se ci sono pensieri contrastanti con capi o colleghi ma rimandate le discussioni al fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2022: Acquario

Cari acquario in questo lunedì sarete messi davanti a delle scelte sia in amore che sul lavoro. Dal punto di vista professionale, infatti, c'è qualcosa che non vi convince e non vi rende felici.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 gennaio 2022: Pesci

Cari pesciolini, in amore avete bisogno di chiarezza e sul lavoro tirerete fuori il coraggio di chiedere quello che vi spetta.