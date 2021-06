L'oroscopo di oggi 17 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021: Ariete

Cari ariete voi volete sempre essere molto prudenti nei rapporti con gli altri anche se a volte potreste smorzare questo vostro lato caratteriale. Sul lavoro Saturno dà una mano quindi non fatevi intimorire dalla situazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021: Toro

Potreste sentirvi un po' annoiati, cari toro, soprattutto nei rapporti che durano da diverso tempo. Per quanto riguarda il lavoro, con Saturno contro, meglio evitare i cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021: Gemelli

Cari gemelli, in questo momento sentite di non avere accanto la persona che vorreste. Sul lavoro meglio essere più cauti nelle mosse e nei rapporti con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021: Cancro

Cari cancretti, in questa giornata la vostra relazione non va come dovrebbe e forse sarebbe il caso di parlarne con il partner. Sul lavoro tenetevi pronti perché presto dovrete prendere una decisione importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021: Leone

Cari nati sotto il segno del leone, oggi potreste sentirvi un po' agitati in amore ma meglio ridimensionare tutto. Sul lavoro, ricordatevi che avete saturno contro e dovete stare attenti agli investimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021: Vergine

Molto bello questo giovedì per i nati vergine con la luna nel segno che regala belle emozioni oggi come nel fine settimana. Sul lavoro tutto procede bene anche grazie al sostegno di stelle buone.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021: Bilancia

Nel prossimo fine settimana saranno molte meno le polemiche in amore. Per quanto riguarda il lavoro, invece, con il supporto di Saturno, questo è un periodo di grande recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, in questo periodo potrebbe nascere qualche sentimento forte nei confronti di qualcuno in grado di far risvegliare in voi l'amore. Sul lavoro, invece, siete ancora in attesa di risposte ma meglio non insistere troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021: Sagittario

Chi è in una relazione di lunga durata sta dedicando molto tempo al partner per coltivare il rapporto nel migliore dei modi. Sul lavoro bisogna evitare gli incidenti diplomatici.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021: Capricorno

Cari capricorno aspettate la fine del mese di giugno per i contronti con il partner perché potrebbero sfociare in accese discussioni. Per fortuna sul lavoro c'è un po' più di stabilità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021: Acquario

Con la luna contraria questa giornata non inizia nel migliore dei modi. Attenzione ai cambiamenti anche se da domani andrà meglio. Sul lavoro bisogna tenere alta l'attenzione per evitare errori di distrazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 giugno 2021: Pesci

Cari pesciolini se ci sono piccole discussioni in amore sarà meglio risolverle oggi stesso. Sul lavoro c'è una grande voglia di discutere e potreste anche innervosirvi più del dovuto. Fate attenzione.