L'oroscopo di oggi 17 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, questa è una giornata sottotono per l'amore ma si può recuperare già a partire da domani. Per quanto riguarda il lavoro qualcosa inizia a cambiare in positivo. Dovete solo fare attenzione alle questioni burocratiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2021: Toro

Giornata nervosa per l'amore, cari toro, cercate di non incalzare troppo le tensioni di coppia. Sul lavoro, avanzate le vostre richieste ma sempre con prudenza. Attenzione a qualche collega scorpione o acquario, due segni con cui tendete spesso ad avere problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2021: Gemelli

Bella questa giornata per i gemelli che possono risolvere le questioni nate a inizio settimana. Dal punto di vista lavorativo le vostre doti comunicative vengono notate da tutti e vedrete che qualcuno vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2021: Cancro

Per i cancretti domani è una giornata favorevole e piena di belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, invece, spesso siete un po' troppo critici. Cercate di prendere le cose con più leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2021: Leone

Cari leoncini, questo weekend parla d'amore! Si tratta di un momento molto positivo per le coppie di lunga data e dal punto di vista lavorativo Venere e Marte nel segno favoriscono i nuovi progetti. Per raggiungere i vostri obiettivi a lungo termine, però, bisogna mantenere la calma e la razionalità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2021: Vergine

Cari vergine tenete gli occhi aperti perché in questa giornata sono favoriti gli incontri. Chi è in cerca dell'anima gemella può guardarsi intorno e avrà diverse occasioni. Sul lavoro, questa giornata, invece, spingerà a fare scelte importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2021: Bilancia

Bello questo periodo per i sentimenti. Cari bilancia, le tanto desiderate emozioni stanno per arrivare. Per quanto riguarda il lavoro Saturno è in buon aspetto e permette di farvi ottenere buoni risultati. .

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, la luna inizia un bel transito nel vostro segno. L'amore non mancherà ma non fatevi trovare troppo distratti perché potreste perdere belle occasioni. Sul lavoro i progetti ripartono. Abbiate più fiducia in voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2021: Sagittario

Cari sagittario, evitate di rivangare il passato e mantenetevi lontano da chi provoca discussioni inutili. Sul lavoro, invece, siete in una fase di recupero, soprattutto se avete a che fare con altre persone.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2021: Capricorno

Cari capricorno, oggi vi sentite tra due fuochi e non mancherà una certa tensione in questa giornata. Sul lavoro, portate aventi le vostre idee e vedrete che i risultati arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2021: Acquario

Cari acquario, via libera al dialogo in questa giornata, soprattutto per risolvere eventuali problemi di coppia. Sul lavoro non bisogna avere fretta. Agite con calma e razionalità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2021: Pesci

Cari pesciolini in amore, se ci sono problemi, vanno risolti entro il 22 del mese. Sul lavoro, invece, è il momento per iniziare a progettare come muoversi per il futuro. Novità in arrivo!