L'oroscopo di oggi di Paolo Fox, segno per segno

Inzia una nuova settimana, ma cosa dicono gli astri? Scopriamo insieme grazie con Paolo Fox ,che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 maggio 2021: Ariete

Cari ariete, oggi è una bella giornata. Si inizia la settimana nel migliore dei modi anche perché non solo il cielo vi regalerà un sorriso ma anche qualcuno che vi vuole bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 maggio 2021: Toro

Questa è una giornata un po' particolare cari ariete. In amore non vi sentite al massimo ed è arrivato il momento di chiedere aiuto a qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 maggio 2021: Gemelli

Oggi, cari gemelli, dovreste iniziare a far vedere agli altri la vostra forza e anche far valere la vostra posizione nel vostro gruppo di lavoro. Fate vedere ciò di cui siete capaci.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 maggio 2021: Cancro

Cari cancro, con la luna nel segno sono favoriti i nuovi incontri soprattutto per i cuori solitari. Sul lavoro iniziate ad avere qualche difficoltà ma non vi preoccupate, le supererete con le vostre forze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 maggio 2021: Leone

Cari leoncini, oggi sentirete un po' la pressione per un lavoro che dovete portare a termine ma state faticando a farlo. Continuate così, con lo spirito combattivo che vi rappresenta e nessuno vi annienterà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 maggio 2021: Vergine

Oggi inizia una settimana importante per i nati vergine, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Siete persone propositive e questo è un pregio e anche una spinta per far andare tutto nel verso giusto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 maggio 2021: Bilancia

Cari bilancia la luna non è più contraria e questo favorisce i rapporti con gli altri, soprattutto con i segni del leone e dell'acquario. A lavoro la giornata è adatta per portare avanti i nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 maggio 2021: Scorpione

Gli scorpione, oggi, tornano ad aere fiducia in loro stessi anche se il periodo migliore sarà a giugno. Sul lavoro c'è qualcosa di poco chiaro e forse sarebbe meglio avere prudenza con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 maggio 2021: Sagittario

Il segno del sagittario ha Giove contrario e le coppie che hanno già qualche problema potrebbero arrivare a volersi separare. Sul lavoro, sempre questo pianeta dissonante, creerà qualche ritardo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 maggio 2021: Capricorno

Cari capricorno la luna è opposta ma nel pomeriggio tornerà favorevole così come il vostro umore. Sul lavoro c'è qualcosa che non vi convince ma voi siete persone che riescono a fare miracoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 maggio 2021: Acquario

Il segno dell'acquario inizia questa nuova settimana con qualche piccolo problemino d'amore. Oggi e domani sarebbe meglio cercare di calmare la tensione. Sul lavoro bisogna riflettere bene prima di agire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 maggio 2021: Pesci

Chi si è separato in passato ora può tornare a rimettersi in gioco anche se sarà ancora un po' diffidente nei confronti degli altri. Questa sarà una giornata controversa sul lavoro ma meglio non prendere decisioni drastiche di cui ci si potrebbe pentire.