L'oroscopo di oggi 17 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, è bella questa luna che insieme a Venere non più contraria può dare tanto a livello di emozioni. Sul lavoro, ci sono problemi da risolvere ma meglio affrontarli con calma, soprattutto se riguardano questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021: Toro

Cari toro, in questa giornata siete particolarmente intolleranti ma l'amore richiede tanta pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di riflettere bene prima di agire anche perché la fretta non porta da nessuna parte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021: Gemelli

Per i nati sotto il segno dei gemelli la luna è favorevole e si avrà modo di recuperare un rapporto che si era interrotto in passato. Dal punto di vista lavorativo meglio analizzare con cautela le nuove offerte e non impegnarsi se si sa già di non avere tempo a disposizione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti bella questa luna che non è più opposta e da domenica ci si potrà lasciare andare alle emozioni. Sul lavoro, meglio pensare bene prima di accettare nuovi incarichi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021: Leone

Cari leone, se avete dubbi d'amore dosate bene le parole e cercate di evitare i conflitti, almeno oggi. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci imprevisti ma meglio mentenere la calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021: Vergine

La giornata di oggi promette molto bene, cari vergine, soprattutto nella sfera amorosa dove dominerà la passione. Sul lavoro bisogna recuperare e attenzione alle

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, la giornata di oggi vi spinge a lasciarvi andare alle emozioni. Sul lavoro, meglio muoversi subito e fare una scelta su cosa si vuole davvero fare nella vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021: Capricorno

Cari capricorno, questo fine settimana si prospetta molto integrante per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro siate ottimisti perché questo è il momento della svolta professionale e domenica è la giornata ideale per riflettere sul da farsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021: Acquario

Cari acquario, la giornata di oggi è un po' problematica per i sentimenti ma meglio chiarire subito con il partner. Sul lavoro state portando avanti le vostre consuete mansioni quindi soffrite un po' la monotonia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021: Pesci

Cari pesciolini, se avete chiuso una storia d'amore da poco meglio non ritornare sui vostri passi. Andate avanti e voltate pagina. Per quanto riguarda il lavoro ci sono dei cambiamenti in arrivo ma entro fine anno sarete costretti a prendere una decisione. Tranquilli, però, perché sarà quella giusta.

spese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, oggi sia la luna che Giove e Saturno sono dalla vostra parte anche se, nella vita privata, sarebbe meglio pensare bene prima di parlare. Sul lavoro, ci sono incontri che potrebbero rivelarsi decisivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2021: Scorpione

La giornata di oggi è un po' sottotono per le emozioni, cari scorpioncini, quindi è meglio se fate solo quello che pensate sia giusto per voi. Sul lavoro, di solito siete molto pazienti ma oggi non sarà così.