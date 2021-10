L'oroscopo di oggi 18 ottobre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox ,che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, la luna entra oggi stesso nel vostro segno quindi dovreste approfittarne per incontrare nuove persone. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di qualcosa di nuovo e le occasioni per cambiare stanno arrivando.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Toro

Cari toro, in amore sono giornate interessanti di preparazione all'entrata della luna nel segno, il 21 del mese. Sul lavoro, bisognerà portare avanti i propri progetti e tenersi aperti a possibili cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore la mattinata è leggermente sottotono con qualche tensione da affrontare. Sul lavoro non bisogna sottovalutare i nuovi incontri e le nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore il pomeriggio è leggermente sottotono ma non bisogna pensare al passato. Sul lavoro avete voglia di cambiamento e di provare nuovi percorsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Leone

Cari leoncini, questo lunedì si parte bene in amore con belle emozioni che scalderanno il vostro cuore. Sul lavoro è il momento di superare i problemi e guardare al futuro con positività. Attenzione solo ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Vergine

Cari vergine, in amore siete un po' sottotono ma si migliora dal pomeriggio. Sul lavoro chi vuole portare avanti un progetto troverà opportunità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Bilancia

Cari bilancini, in amore vi sentite un po' stanchi quindi meglio non mettere troppa carne sul fuoco. Sul lavoro potreste trovare qualche difficoltà ma nulla di non affrontabile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, in questa giornata meglio fare solo le cose importanti e sul lavoro cercate di iniziare i nuovi progetti snza indugi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Sagittario

Cari sagittario, in amore Venere è nel segno e le possibilità per fare nuovi incontri interessanti sono molte. Sul lavoro aspettatevi belle notizie o una nuova proposta da cogliere al volo.



Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Capricorno

Cari capricorno, in amore potrebbero esserci contrasti con il partner ma meglio evitarli. Sul lavoro vi farete sentire, soprattutto con quelle persone che non hanno ancora capito di che pasta siete fatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Acquario

Cari acquario, in amore stanno nascendo amicizie che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro se avete chiuso una collaborazione ora vi sentite meglio. Era giunta l'ora di cambiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 ottobre 2021: Pesci

Cari pesciolini, potreste aver avuto qualche divergenza d'amore in questi giorni. Sul lavoro siete sempre in attesa di novità ma bisogna pazientare ancora un pochino.