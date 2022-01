L’oroscopo di oggi 19 gennaio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo insieme cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore potrebbero esserci dei piccoli screzi con il partner. Massima attenzione oggi. Sul lavoro c'è sempre un po' di animosità con i colleghi ma cercate di non farvi prendere dalla troppa agitazione, soprattutto con qualcuno della bilancia o del cancro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2022: Toro

Cari toro, meglio non tirare troppo la corda in amore, soprattutto se ci sono già dei conflitti in atto. Sul lavoro sta per arrivare un cambiamento radicale che sarà un po' difficile da accettare all'inizio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, finalmente torna un po' di sereno in amore sia per le coppie che si vogliono bene che per quelle in crisi. Sul lavoro siete un po' indecisi ma meglio riflettere bene su cosa si vuole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, attenzione a non rivangare troppo il passato in amore e sul lavoro arrivano bellissime oppotunità da cogliere al volo senza alcun tipo di paura.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2022: Leone

Cari leoncini, entro la fine del mese bisognerebbe sistemare tutto quello che non sta funzionando in amore e in famiglia. Sul lavoro, invece, ci sono abbastanza problemi ma con la giusta attenzione e cura si può sistemare tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2022: Vergine

Cari vergine, si recupera in amore quindi programmate qualcosa di bello per questo fine settimana. Sul lavoro state iniziando a raccogliere i frutti del vostro impegno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2022: Bilancia

Cari bilancia, se c'è stato un blocco in amore sarà possibile scioglierlo da oggi fino al weekend. Sul lavoro non si può essere i migliori in tutto anche se le stelle sono dalla vostra parte e vi indicheranno la strada.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2022: Scorpione

Cari scorpioncini, la situazione di oggi è un po' particolare in amore quindi cercate di parlare chiaro con il partner se non siete convinti di qualcosa. Sul lavoro la fine del mese porta grandi novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2022: Sagittario

Cari sagittario, quella di oggi è una giornata molto bella per gli incontri, approfittatene. Sul lavoro è ora di buttarsi in nuovi incarichi che avranno ottimi risultati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2022: Capricorno

Cari capricorno, quella di oggi è una giornata che regala bellissime emozioni e tutta questa energia positive dovreste farla vostra. Sul lavoro si procede bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2022: Acquario

Cari acquario, la giornata di oggi porta un po' di polemiche in amore quindi tirate fuori tutta la pazienza che avete. Sul lavoro bisognerà impegnarsi molto ma voi siete dei creativi e non avete paura delle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2022: Pesci

Cari pesciolini, quella di oggi è una giornata molto impegnativa dal punto di vista emozionale che porterà qualche piccola discussione d'amore. Sul lavoro siate un po' più empatici e imparate ad ascoltare un po' di più gli altri e non solo voi stessi.