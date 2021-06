L'oroscopo di oggi 19 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo insieme l'oscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2021: Ariete

I nati sotto il segno dell'ariete si sentono un po' stanchi. È molto probabile che le coppie abbiano discusso nei giorni scorsi. Sul lavoro, è meglio non fare scelte d'istinto ma riflettere bene prima di agire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2021: Toro

Il segno del toro se è ancora single deve guardarsi bene intorno. Per quanto riguarda il lavoro, chi è in un team stabile o fa sempre le stesse cose è un po' stanco ma meglio aspettare ancora un po' prima di cambiare con pianeti come Saturno e Urano contrari.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2021: Gemelli

Il fine settimana è bello per i sentimenti e se avete voglia di emozionarvi allora lasciatevi andare all'amore. La luna è in ottimo aspetto anche se le spese saranno un po' più alte del solito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2021: Cancro

C'è un po' di nervosismo nell'aria, cari cancretti, quindi vi conviene mantenere la calma in amore ma anche sul lavoro. Chi la pensa troppo diversamente da voi potrebbe far emergere qualche polemica ma meglio restarne fuori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2021: Leone

Quella di oggi è una giornata positiva per i sentimenti. Godetevi la passione e sul lavoro vedrete che i risultati inizieranno ad arrivare. C'è solo un po' di stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2021: Vergine

Buone notizie per i nati sotto il segno della vergine che potranno godere dell'amore grazie a una bellissima luna. Sul lavoro non restate fermi, è ora di fare delle scelte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2021: Bilancia

Cari bilancia con la luna nel segno potrete finalmente trovare l'amore. Le coppie già stabili dovranno evitare i confronti e dal punto di vista professionale stanno per arrivare belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2021: Scorpione

Chi ha dei dubbi in amore dovrebbe parlarne con il partner. È giunta l'ora di parlare apertamente e sul lavoro, se siete liberi professionisti non arrabbiatevi della vostra routine. Chi è in cerca di un nuovo lavoro potrebbe accettare anche un part-time.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2021: Sagittario

Tutto procede per il meglio in amore anche se dovreste fare attenzione a non tenere il piede in due scarpe. Per quanto rigurda il lavoro, date importanza alle nuove proposte e alle nuove relazioni professionali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2021: Capricorno

Cari capricorno, il weekend porta un po' di attriti in amore, soprattutto con i nati bilancia e ariete. Sul lavoro cercate di capire cosa vale la pena fare e non accettate tutto quello che passa il convento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2021: Acquario

Il segno dell'acquario ha una luna favorevole e in questa giornata potrà vivere delle belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, se avete dei soldi da parte non rischiate di bruciarli tutti subito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2021: Pesci

Cari pesciolini in questa giornata potrete dimostrare alla persona amata quello che provate e a gestire al meglio le vostre emozioni. Sul lavoro inventatevi qualcosa di nuovo e ricordate che l'autunno porterà belle sorprese.