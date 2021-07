L'oroscopo di oggi 19 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

In amore, cari ariete siete piuttosto risoluti e questa Venere in ottimo aspetto vi dà una mano. Per quanto riguarda il lavoro la giornata parte bene e arriveranno belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021: Toro

Cari toro, dovete mantenere la calma e non dire tutto quello che vi passa per la testa. Questa è una giornata piuttosto nervosa e sul lavoro sentite l'esigenza di cambiamento ma per ora bisogna pazientare. Attenzione anche alle finanze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021: Gemelli

Cari gemelli, attenzione perché potrebbero emergere discussioni in amore ma niente di irrisolvibile. Per quanto riguarda la sfera professionale questo è un periodo promettente. Concentratevi su quello che vi piace di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021: Cancro

Cari cancretti, in questa giornata non dovete pensare al passsato, imparate a voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro, potete fare progetti in vista dell'autunno e non mancheranno le soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021: Leone

Cari leone, in amore potete portare avanti i nuovi progetti e contare sul vostro rapporto stabile. Per quanto riguarda il lavoro sarebbe meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021: Vergine

Per i vergine questa giornata inizia con una bella positività grazie anche a una luna favorevole. Dal punto di vista lavorativo è il momento di avere più fiducia in voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021: Bilancia

Cari bilancia in amore potreste fare incontri importanti quindi tenete gli occhi aperti. Sul lavoro, recupererete forza e stabilità. Questo è il momento di agire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021: Scorpione

Per gli scorpione che vivono una storia part-time potrebbe essere una giornata piena di dubbi. Voi non siete da relazioni occasionali quindi siate onesti con voi stessi. Sul lavoro se emergeranno problemi potrete contare sull'aiuto di un vostro collega.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021: Sagittario

Per i sagittario che vivono una storia non proprio stabile questa potrebbe essere la giornata decisiva per parlare chiaro con il partner. Sul lavoro non fate scelte azzardate e ponderate bene sulle spese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021: Capricorno

I nati capricorno non devono farsi trascinare da polemiche inutili. I problemi vanno risolti tra le mura domestiche e sul lavoro avrete modo di far vedere a tutti quanto valete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021: Acquario

Oggi c'è bisogno di un po' di prudenza in amore perché potrebbero emergere problemi. Per quanto riguarda il lavoro avete grande voglia di novità ma per ora siete ancora troppo confusi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 luglio 2021:? Pesci

Per i pesciolini questo è un bellissimo cielo per le coppie che vogliono chiarire problemini del passato. Sul lavoro, se avete richieste da fare, fatele con calma.