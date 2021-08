L'oroscopo di oggi 2 agosto di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, oggi avete una grande voglia di lasciarvi andare ai sentimenti ma sul lavoro meglio mantenere calma e pazienza per evitare rischi. C'è ancora qualche questione legale da risolvere.

Cari toro, questa giornata parte con una carica in più e l'amore ne gioverà. Per quanto riguarda il lavoro, meglio riflettere bene prima di fare scelte azzardate.

Oroscopo Paolo Fox 1 Agosto 2021 Gemelli

Per i gemelli la giornata è positiva e regala belle emozioni quindi meglio lasciarsi andare e godersela. Sul lavoro è arrivato il momento di dare una svolta alla propria posizione.

Oroscopo Paolo Fox 1 Agosto 2021 Cancro

Cari cancretti, oggi sentite un po' di stanchezza e, in effetti, non siete proprio al top della forma. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione non è delle migliori e forse sarete costretti a ricominciare da zero ma può essere anche un modo per iniziare una nuova vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2021: Leone

Cari leoncini, buone notizie in amore e belli i nuovi incontri. Sul lavoro dovete cercare di non lasciare tutto a metà e se ci sono questioni legali da risolvere, datevi da fare per farlo.

Oroscopo Paolo Fox 1 Agosto 2021 Vergine

Cari vergine oggi partite bene anche se in serata potreste sentirvi un po' nervosi. In amore tutto procede al meglio e sul lavoro potrebbero arrivare importanti cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox 1 Agosto 2021 Bilancia

Per i bilancia la giornata inizia non nel migliore dei modi dal punto di vista sentimentale. Si risente di un po' di stanchezza ma bisogna mantenere la calma anche perchè sul lavoro ci sono diversi problemi da affrontare.

Oroscopo Paolo Fox 1 Agosto 2021 Scorpione

Cari scorpione cercate di dedicare più tempo a voi stessi perché ne avete bisogno. In amore, le cose diventano interessanti e sul lavoro siete un po' insofferenti ma avete tutti gli strumenti in mano per agire di conseguenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 agosto 2021: Sagittario

Buone notizie in fatto di amore per i sagittario. Favoriti i nuovi incontri ma tenete d'occhio anche le amicizie che possono rivelarsi sorprendenti. Il lavoro procede senza intoppi.

Oroscopo Paolo Fox 1 Agosto 2021 Capricorno

I capricorno, in amore, devono essere cauti anche perché la situazione non è delle migliori. Il lavoro, invece, porta belle opportunità da cogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox 1 Agosto 2021 Acquario

Questa non è la giornata migliore in amore per gli acquario che subiscono un po' di stanchezza. Sul lavoro non vi sentite soddisfatti e ascoltati come vorreste.

Oroscopo Paolo Fox 1 Agosto 2021 Pesci

Cari pesciolini bello questo cielo per l'amore che regala tanto in questa giornata. Sul lavoro siete proiettati verso il futuro e avete tante nuove idee da sviluppare.