L'oroscopo di oggi 2 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'roscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, inizia una fase positiva per la vostra vita con la luna nel segno che. porta una bella dose di emozioni e tanta serenità nella coppia. Sul lavoro bisogna impegnarsi e ripartire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021: Toro

Cari toro, ci sono un po' di difficoltà in amore in questa giornata a causa di troppi impegni. Sul lavoro attenzione alle discussioni che oggi sono piuttosto facili. Se avete proposte da fare non aspettate la fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, si possono fare piani progetti per il futuro se si è in una relazione stabile. Questo mese è impegnativo per il lavoro e manca ancora quell'incremento economico che desideravate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, questa è una giornata positiva grazie a una bella luna. Ci sono buone opportunità per quanto riguarda il lavoro ma ancora qualche problema con le spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021: Leone

Cari leone, con Venere nel segno da questa domenica arriva un bel periodo per l'amore. Le coppie potranno trovare un accordo e sul lavoro tutto ciò che vi ha creato stress si risolverà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021: Vergine

Cari vergine, la luna è opposta oggi e crea un po' di agitazione. Sul lavoro gli impegni sono diversi e abbastanza pesanti da sopportare. Per ora bisogna solo stringere i denti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021: Bilancia

Cari bilancia attenzione in amore perché oggi potrebbero nascere discussioni legate a soldi o alla casa. Per quanto rigurarda il lavoro bisogna essere più tranquilli e non farsi prendere dall'ansia. Da marzo la vostra vita ha iniziato a subire cambiamenti e preparatevi ad affrontare nuove ma accattivanti sfide.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, la luna è in ottimo aspetto e favorisce gli incontri in questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro è giunta l'ora di pensare al futuro ma tenete sotto controllo le finanze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, questo è un momento di forza ma cercate di tenere alla larga le persone tossiche. Cambiamenti in vista dell'autunno e bella complicità con il segno dell'acquario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021: Capricorno

Cari capricorno potrebbero esserci problemi nella gestione della vita di coppia, soprattutto per chi ha a che fare con un matrimonio o una convivenza freschi. Sul piano lavorativo siete ancora in una fase di attesa ma belle notizie arriveranno a breve.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021: Acquario

Cari acquario, questo è un momento positivo per capire cosa si vuole dall'amore. Sul lavoro, bisogna iniziare a fare progetti per il futuro anche se la disponibilità economica è limitata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2021: Pesci

Cari pesciolini, Venere è favorevole e anche la Luna è nel segno quindi via libera alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata è buona per fare programmi ma meglio evitare spese di troppo.