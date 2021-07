L'oroscopo di oggi 20 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, con una luna così bella non può non fiorire l'amore. Anche le amicizie risentiranno in modo positivo di questo influsso, così come il lavoro. Ottime capacità decisionali.