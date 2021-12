L'Oroscopo 2022 segno per segno: chi è favorito e chi no? Il 2022 è l'anno dei Pesci

Come sarà questo 2022? Le stelle qualche anticipazione ce la danno. Prima di passare alle previsioni segno per segno, dobbiamo fare due premesse. La prima è che il vero oroscopo è quello redatto per ciascuno di noi per il luogo e l’ora della nascita: questo costituisce la nostra carta di identità astrale ed è unica e irripetibile. La seconda è che quando leggiamo l’oroscopo sui quotidiani o sulle riviste oppure lo ascoltiamo per radio o per televisione dovremmo prendere in considerazione non solo le previsioni per il segno zodiacale (quello dove si trova il nostro Sole alla nascita), ma anche quello del segno ascendente al momento della nascita. Il Cielo del 2022 premia soprattutto i nati dei Pesci.

Ariete

Per l’Ariete il 2022 si prospetta come un anno interessante, grazie all’ingresso di Giove nel segno il 10 maggio 2022. Dopo due anni pesanti, adesso è arrivato il momento per realizzare le vostre idee e i vostri progetti. Dalla primavera incominciate ad avvertire un aria nuova attorno a voi, più leggera. Il Cielo si presenta decisamente favorevole per provare a uscire da problemi che vi assillano da diverso tempo, anche di origine economica. Per quanto riguarda l’amore, dopo un inizio non proprio idilliaco a causa di Venere dissonante, da marzo, che siate single oppure accoppiati, avete nuovamente voglia di amare.

Toro

Per il Toro il 2022 è un anno di recupero dopo gli ultimi due anni impegnativi e difficili. Nonostante l’insistente dissonanza di Saturno continui a sottrarvi molte di quelle certezze di cui avete tanto bisogno, questo è l’anno in cui molti di voi sperimentano una trasformazione che dà inizio a un nuovo capitolo della vostra esistenza. Nella prima parte dell’anno riuscite a chiudere situazioni che vi hanno creato solo problemi e delusioni, anche con l’ausilio di un legale o di un esperto. Marzo può essere un mese complicato. In amore, i primi mesi sono importanti, sia per i single che per gli accoppiati, per vivere le emozioni del cuore.

Gemelli

Per i Gemelli il 2022 si presenta nei primi mesi altalenante e caratterizzato da numerosi alti e bassi. La dissonanza di Giove fino al 10 maggio vi può rendere pessimisti e negativi. Eppure la seconda parte dell’anno, dal 10 maggio al 28 ottobre e poi dal 20 dicembre sembra promettere grandi sorprese che vi fanno ritornare fiducia ed entusiasmo. Nei primi mesi dell’anno è necessario prestare attenzione alle parole che dite o scrivete e a quelle che vi dicono gli altri. Nella seconda parte dell’anno, Giove favorevole vi porta novità e soprattutto vi aiuta a superare le difficoltà che si sono manifestate nella prima parte dell’anno.

Cancro

Per il Cancro il 2022 si prospetta interessante e pieno di fiducia nel futuro, grazie ai due giganti del Cielo, Giove e Saturno, non più ostili. Giove decisamente favorevole vi permette di intraprendere nuovi progetti e iniziative che si riveleranno gratificanti, soprattutto nella professione. Dal 10 maggio al 28 ottobre e poi dal 2o dicembre, avvertite un senso di sfiducia che vi può rendere esitanti nelle decisioni da prendere. In amore, la prima parte dell’anno potrebbe non darvi quel che desiderate, mostrandovi quel che non volete. Il periodo fra metà luglio e agosto può vedere il nascere di una nuova storia a fine anno.

Leone

Per il Leone il 2022 si presenta ancora con l’opposizione di Saturno che richiede di modificare alcuni aspetti della vostra vita che sono superflui. La necessità di voler sempre eccellere, primeggiare ed essere protagonista non permette di rilassarvi e vi pone in una condizione di continua tensione e sfida. Economicamente, nei primi mesi dell’anno non arrivano i guadagni che desiderate. Dal 10 maggio Giove finalmente tornato favorevole vi permette di recuperare le posizioni perdute e si riprendervi il ruolo che vi spetta. La seconda parte dell’anno sarà migliore e più semplice in ogni settore, amore compreso.

Vergine

Per la Vergine il 2022 si apre all’insegna dell’amore e dei sentimenti, grazie a Venere decisamente positiva fino a marzo. Riuscite finalmente ad abbandonarvi ai palpiti del cuore e a dedicarvi anche alla cura del vostro corpo, migliorando la vostra condizione fisica. L’intuizione vi guiderà nel prendere decisioni importanti. Giove opposto fino al 10 maggio e poi dal 28 ottobre al 2o dicembre può gettare un senso di sfiducia al quale non dare ascolto. Questa opposizione può regalarvi anche la positiva conclusione di trattative con qualcuno, la firma di un importante contratto, l’inizio di una nuova vita assieme ad una persona.