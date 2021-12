L’oroscopo di oggi 21 dicembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, dovete fare attenzione a qualche ex che potrebbe tornare a farsi vivo. Il sole non è del tutto favorevole e potrebbero esserci fraintendimenti con il partner. Sul lavoro c'è nervosismo, la cosa migliore da fare è essere chiari.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Toro

Cari toro, se avete chiuso una storia da un po' di tempo avete una grande voglia di ricominciare. Sul lavoro se avete intenzione di cambiare ruolo fatelo pure ma sempre con il giusto criterio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, sono giornate interessanti queste per l'amore ed entro il 23 del mese potrete ricevere una bella risposta. Sul lavoro molto meglio i rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, la luna è nel segno e andrebbe sfruttata al massimo per vivere le emozioni. Sul lavoro c'è un po' di agitazione e anche in famiglia ci vorrà un po' di pazienza per gestire i parenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Leone

Cari leoncini, la luna è nel vostro segno già da domani quindi meglio non sottovalutare le proposte che nascono in questo momento. È il periodo per mettere in pratica quei cambiamenti di lavoro che sognate da un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Vergine

Cari vergine, i single del segno possono vivere bellissime emozioni con qualche nuova conoscenza grazie a una bellissima Venere. Sul lavoro arrivano vantaggi su tutto quello che si farà in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, avete la luna, Venere e Mercurio contrari quindi l'amore cade in secondo piano rispetto al lavoro. Dal punto di vista professionale non siete soddisfatti ma dovete ancora capire cosa volete fare davvero e dove volete andare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, ottime notizie per l'amore. Il sole è favorevole per tutto il mese e vi metterà di buon umore. Sul lavoro riflettete bene sulla direzione da prendere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Sagittario

Cari sagittario avete davanti tre giorni di recupero in amore ma meglio non fare programmi troppo impegnativi in vista del Natale. Sul lavoro bisogna ritrovare l'equilibrio perso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Capricorno

Cari capricorno, la luna è contraria e chiede di risolvere nel minor tempo possibile i recenti contrasti d'amore. Sul lavoro ci sono discussioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Acquario

Cari acquario, in amore potreste essere stupiti dalle emozioni di questi giorni. Per quanto riguarda il lavoro avete ancora una grande voglia di cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Pesci

Cari pesciolini, quella di oggi è un'altra bella giornata di luna favorevole quindi organizzate qalcosa di bello per questa settimana di festa. Sul lavoro arrivano cambiamenti ma attenzione a fare le scelte giuste.