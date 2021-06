L'oroscopo di oggi 21 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

I nati sotto il segno dell'ariete dovrebbero evitare le complicazioni in amore ma già dal 23/24 giugno andrà molto meglio. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere più sereni e fare meno le cose tutte di corsa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2021: Toro

Cari toro, potreste perdere un po' la pazienza in amore ma pensate bene se vale la pena arrabiarsi per cose così piccole. Sul lavoro, attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2021: Gemelli

I gemelli potranno tornare a vivere l'amore, soprattutto a partire dalla prossima domenica. Per quanto riguarda il lavoro cercate di farvi rinnovare il contratto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2021: Cancro

Cari cancretti se avete avuto una crisi ora potrete superarla solo che dovrete volerlo sia voi che il partner. Lavorativamente parlando le prossime settimane saranno fondamentali per fare una svolta. Bene i nuovi contatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2021: Leone

Cari leoncini c'è un piccolo calo in amore, soprattutto se siete con qualcuno del segno del toro o dello scorpione. Sul lavoro ci sono dei problemi da risolvere con qualche collega.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2021: Vergine

I nati vergine hanno un bellissimo cielo per l'amore con Venere favorevole e la luna in ottimo aspetto. Il lavoro procede bene anche se dovrete accettare, molto probabilmente, un compromesso dal punto di vista dei soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2021: Bilancia

In amore la situazione promette bene, l’oroscopo è positivo. Sul lavoro, può esserci una piccola polemica con qualcuno che non crede in te!

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2021: Scorpione

In famiglia si ritrova la serenità persa e anche l'amore inizia ad andare per il verso giusto. Sul lavoro vorreste dire quello che pensate e che avete taciuto per troppo tempo e forse è arrivato il momento di parlare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2021: Sagittario

In amore questa giornata promette davvero bene e le idee su ciò che volete sono finalmente più chiare. Sul lavoro, forse vi senttite poco gratificati e anche un po' annoiati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2021: Capricorno

Cari capricorno evitate i disagi in amore che potrebbero esserci in questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di arrivare a un compromesso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2021: Acquario

In amore date il giusto peso alle parole e sul lavoro sentite un forte desiderio di cambiamento ma bisogna stare attenti a fare la scelta giusta e non peggiorare le cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2021: Pesci

Attenzione alla giornata di mercoledì, cari pesciolini, perché potrebbe diminuire un po' la concentrazione. Sul lavoro il periodo è ottimo per fare scelte importanti e recuperare il terreno perso.