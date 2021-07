L'oroscopo di oggi 21 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, oggi la luna è in ottimo aspetto ed è in grado di aginare qualsiasi tipo di tensione accumulata in questi giorni. Sul lavoro siete impegnati, forse anche un po' troppo.