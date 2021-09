L'oroscopo di oggi 21 settembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, nella giornata di oggi e domani sarete protetti da un cielo che vi regalerà belle emozioni d'amore. Sul lavoro anche potrete riscoprire una grande forza interiore. Belle novità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021: Toro

Cari toro, oggi siete molto sinceri con il partner e questo farà sì che possiate chiarire questioni lasciate in sospeso. La luna è nel segno dal 23 del mese e porta tante energie in più. Attenzione sul lavoro, soprattutto a qualche collega del segno del leone o del sagittario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore via libera al dialogo. Se ci sono cose non dette oggi è la giornata giusta per affrontarle. Sul lavoro, favorito il vostro lato creativo e sono in arrivo anche tante belle idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, questa giornata vi farà sentire un po' distanti dal partner ma ci sta, a volte, voler stare per conto proprio. Sul lavoro è il momento di mostrare a tutti la vostra potenzialità e, se nessuno vi valorizza, fatevi sentire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021: Leone

Cari leoncini, in amore siete un po' polemici ma meglio parlare subito se qualcosa non va. Sul lavoro, invece, c'è qualche ritardo, soprattutto se ci sono trattative economiche in ballo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021: Vergine

Cari vergine questa giornata è bella per i sentimenti. Concedetevi un momento di svago con la vostra metà e sul lavoro continuate così ma attenzione a non strafare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, la giornata di oggi è nervosa, quindi, meglio non cercare le discussioni con gli altri. Sul lavoro siete in balia dei problemi ma state facendo di tutto per risolverli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021: Scorpione

Cari scorpione, in amore non sottovalutate i nuovi incontri e, per quanto riguarda il lavoro, meglio se vi dedicate solo alle cose che vi interessano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021: Sagittario

Bella questa giornata per i sentimenti, cari sagittario, ed è anche merito della luna in buon aspetto. Sul lavoro, c'è un po' di nervosismo ma parlando apertamente con i colleghi, tutto andrà per il verso giusto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021: Capricorno

Cari capricorno, se avete modo di sanare le cose con il partner, oggi è meglio evitare polemiche inutili. Sul lavoro bisogna solo stare attenti alle spese. Non sottovalutatevi però, perché siete più forti di quanto crediate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021: Acquario

Cari acquario, in amore meglio essere cauti, soprattutto se siete in coppia da tanto. C'è qualche tensione. Per quanto riguarda il lavoro, invece, fate attenzione alle finanze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021: Pesci

Cari pesciolini, in amore bisogna fare attenzione al segno dei gemelli e del sagittario. Voi avete bisogno di stabilità affettiva e spesso questi segni non sono in grado di darvela. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è faticoso ma tra poco potrete iniziare a cogliere i frutti del vostro lavoro.