L'oroscopo di oggi 22 giugno di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo insieme cosa ci riservano gli astri con l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Da domenica arrivano belle novità in amore per i nati sotto il segno dell'ariete. Sul lavoro, non tutti i progetti stanno funzionando però basta non perdere il coraggio di andare avanti e tutto andrà per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2021: Toro

Cari toro, il consiglio è quello di non alzare polveroni per niente, soprattutto in amore. Sul lavoro c'è un po' di nervosismo ma tutto andrà nel migliore dei modi sia per chi lavora che per chi studia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2021: Gemelli

Cari gemelli se qualcuno non si è comportato bene con voi allora fate attenzione, soprattutto alle malelingue. Sul lavoro potrebbe essere necessario un cambio di rotta. Bisogna risparmiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2021: Cancro

Questa mattinata regala belle emozioni in amore quindi approfittatene. Sul lavoro buona la prima parte della giornata per portare avanti progetti nel migliore dei modi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2021: Leone

Cari leoncini questa giornata alza qualche conflitto in amore. Siete stanche di dover dare spiegazioni e, a volte, meglio stare in silenzio. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci ritardi a stravolgere i vostri piani.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2021: Vergine

Cari vergine questa mattinata andrà decisamente meglio rispetto al pomeriggio. Sul lavoro non sta andando tutto come vorreste anche se non perderete per questo la vostra intraprendenza. Attenzione ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2021: Bilancia

Cari bilancia, in questa giornata anche le coppie solide potrebbero avere qualche piccolo scontro, quindi, fate attenzione. Il lavoro procede bene ma c'è bisogno di pensare più in grande.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2021: Scorpione

Cari scorpioncini i rapporti con le persone oggi saranno migliori e si avrà una buona dose di tranquillità. Sul lavoro meglio evitare salti nel buio, a volte è meglio volare basso ed essere pragmatici.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2021: Sagittario

Per i sagittario questa è una giornata positiva per i sentimenti. La luna inizia un bel transito che aiuta nei rapporti e sul lavoro belle novità in arrivo, soprattutto per chi lavora in proprio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2021: Capricorno

I nati sotto il segno del capricorno iniziano bene la giornata anche se potrebbero esserci tensioni in amore. Meglio evitare i conflitti fino a domenica e sul lavoro è probabile che bisognerà fare una scelta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2021: Acquario

La luna è dissonante quindi, cari acquario, attenzione alle provocazioni. Sul lavoro chi ha un'attività deve fare scelte ponderate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 giugno 2021: Pesci

Belle energie per i pesciolini in questa giornata, soprattutto nelle ore del mattino. Sul lavoro avete più voglia di fare. Belle notizie in arrivo.