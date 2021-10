L’oroscopo di oggi 22 ottobre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore potrete vivere nuove emozioni, specialmente con qualcuno del segno dei gemelli o del leone. Sul lavoro, invece, mantenete la calma e non fate scelte troppo azzardate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Toro

Cari toro, attenzione alla fine di questo mese perché se siete indecisi sulla vostra relazione potreste tornare a farvi qualche domanda. Per quanto riguarda il lavoro i part time hanno bisogno di maggiori garanzie economiche quindi, avanzate le vostre richieste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, se avete a cuore qualcuno meglio non tirare troppo la corda perché potrebbe spezzarsi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, state aspettando una risposta che tarda ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, se la vostra relazione è nata da poco allora l'intesa con il partner potrebbe crescere a dismisura. Sul lavoro è il momento giusto per chiedere quell'aumento che tanto desiderate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Leone

Cari leoncini, attenzione ai disguidi d'amore perché potrebbero esserci discussioni nella coppia anche se sempre a fin di bene. Sul lavoro evitate i conflitti con colleghi perché siete piuttosto stanche e litigare potrebbe solo prendervi troppe energie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Vergine

Cari vergine, se state affrontando una crisi di coppia, tenetevi lontano dalle discussioni. Per quanto riguarda l'aspetto professionale vedrete che la vostra natura manageriale potrebbe darvi una mano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Bilancia

Cari bilancia, se siete single non mancheranno occasioni per incontrare nuove persone. Sul lavoro, invece, sarete finalmente premiati per i vostri sacrifici.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, la giornata di oggi è abbastanza sottotono per i sentimenti e il vostro umore potrebbe risentirne. Sul lavoro sono in arrivo cambiamenti netti e anche belle soddisfazioni economiche, soprattutto per i liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Sagittario

Cari sagittario, se siete insieme a qualcuno della Vergine o dei Gemelli attenzione perché potrebbero emergere discussioni di troppo. Sul lavoro, invece, ci sono belle novità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Capricorno

Cari capricorno, in questo weekend alcune questioni di cuore verranno al pettine. Attenzione anche sul lavoro, non insistete con gli affari che poi vi si ritorcono contro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Acquario

Cari acquario, cercate di mantenere la calma e provate a dialogare con il partner se qualcosa non è andato nel verso giusto. Sul lavoro vi sentite in stallo ma sarebbe meglio concedersi un po' di riposo prima di ripartire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 ottobre 2021: Pesci

Cari pesciolini se ci sono stati conflitti con il vostro partner sarebbe meglio risolverli entro sabato. Il lavoro procede bene ma meglio rimandare le decisioni importanti perché adesso siete un po' affaticati mentalmente.