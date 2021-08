L'oroscopo della settimana di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo della settimana di Paolo Fox da lunedì 23 agosto a domenica 29 agosto 2021, attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo, ogni mattina su Radio Lattemiele.

ARIETE: Questa sarà per voi una settimana di riflessioni: a volte credete che siete da soli, che gli altri non vi aiutano ma in genere siete proprio voi a caricarvi di troppe responsabilità. Evitate di avere tutto sotto controllo e concedetevi un viaggio. In amore e in salute tutto fila liscio.

TORO: Durante questa settimana molti dei vostri progetti inizieranno a realizzarsi grazie anche all’influenza positiva di Saturno. Periodo buono non solo per il lavoro ma anche per l’amore: questo è un momento buono per pensare ad un figlio ad esempio.

GEMELLI: Attenzione al lavoro e alle questioni personali questa settimana dal momento che state vivendo un periodo particolare in cui siete pronti a tagliare tutto ciò che non vi serve. Soprattutto nel lavoro vivrete un periodo di crisi. In autunno le cose andranno meglio.

CANCRO: Ottima settimana per le coppie che stanno vivendo una relazione importante mentre chi è single deve iniziare a darsi da fare. La giornata di oggi vi farà recuperare le forze che avete perso durante la settimana appena passata. In autunno cambierete molte cose della vostra vita.

LEONE: Vivrete una forte emozione proprio durante la giornata di oggi. Il vostro successo deriva dal fatto che riuscite a riversare la vostra creatività anche sul lavoro e nell’amore e questo è il momento adatto per iniziare una storia.

VERGINE: Smettetela di fare i pignoli! Quest’ultima parte di agosto porta con voi uno slancio notevole nei confronti della vita e sia sul lavoro che in amore siete pronti a compiere grandi passi. Liberatevi da tutto ciò che vi porta peso.

BILANCIA: Buona la settimana che vi porta a guardare verso orizzonti sereni. Se nel lavoro tutto andrà liscio un po’ meno lo sarà in amore e nelle relazioni. Se siete soli da troppo tempo iniziate a frequentare qualche persona. Attenzione a non sperperare soldi!

SCORPIONE: Anche questa settimana sarà forte in voi il desiderio di ribellarvi. Sta iniziando per voi una fase di revisione che riguarda anche l’amore. In molti devono dimenticare qualche momento triste.

SAGITTARIO: La settimana sarà per voi un po’ pesante ma ricordatevi che i problemi non sono insormontabili e che poi alla fine si risolve tutto. Ci sono più problemi rispetto a prima, quando tutto sembrava scorrere liscio. Chi è stato troppo frettoloso a compiere una scelta in amore ora se ne pente.

CAPRICORNO: State attraversando una fase di evoluzione: Marte, Venere, Saturno e Sole sono tutti favorevoli. Potreste iniziare un lavoro in un’altra città, diventare capo o più operativo. I rapporti con persone che vivono nella tua città saranno molto interessanti.

ACQUARIO: se durante il mese di agosto avete chiuso una storia adesso ci sta ripensando mentre chi ha avuto solo qualche dubbio può andare avanti con la tranquillità di sempre. La Luna vi rende questa settimana molto creativi. Cercate di organizzare meglio la vostra vita e di fare cose in più.

PESCI: Molti di voi oggi potrebbero essere giù di corda soprattutto perché pensano troppo al passato. Entro metà Settembre dovete fare qualcosa in più anche per dimenticare i ricordi tristi. In vista di Ottobre-Novembre c’è un successo in vista per l’amore ed il lavoro.