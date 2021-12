L’oroscopo di oggi 23 dicembre di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, oggi la luna è dalla vostra parte anche se non sarà facilissimo fare pace con il partner. Sul lavoro avete una grande voglia di cambiamento ma per questo bisogna pazientare ancora un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Toro

Cari toro la giornata è un po' agitata quindi sarebbe meglio fare le cose con calma in amore. Sul lavoro, invece, ottimo periodo per i liberi professionisti e il 2022 sarà un anno pieno di sorprese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, se avete qualcosa da dire al partner, fatelo subito! Sul lavoro meglio non farsi prendere dall'eccessiva stanchezza che potrebbe far saltare qualche progetto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore dovreste essere molto cauti perché l'opposizione del sole si farà sentire. Sul lavoro attenzione perché potrebbero esserci proposte non proprio chiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Leone

Cari leoncini in amore potrete dare una svolta alla vostra relazione nei prossimi mesi. Sul lavoro, invece, è arrivato il momento di fare una scelta importante per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Vergine

Cari vergine, in queste giornate di festa state vicino alle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro non siate sempre i soliti perfezionisti, a volte non ne vale proprio la pena.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, cercate di tenere sotto controllo le tensioni in amore per passare un Natale sereno. Sul lavoro, siete stufi dei vostri colleghi perché sostanzialmente non li stimate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, quella di oggi è una giornata molto bella per i sentimenti. Sul lavoro, invece, arrivano proposte interessanti quindi fatevi trovare pronti per coglierle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, la giornata di oggi inizia decisamente con il piede giusto quindi approfittatene per fare qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro meglio essere prudenti soprattutto alle spese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Capricorno

Cari capricorno, in amore non dovete buttarvi giù di morale e se avete rotto con una persona da poco andate avanti. Sul lavoro siete pieni i cose da fare ma cercate di trovare il tempo di rilassarvi un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Acquario

Cari acquario non date spazio alle polemiche in questi giorni di festa anche perché non avrebbe molto senso. Sul lavoro c'è stanchezza e questo potrebbe rendervi più nervosi del solito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2021: Pesci

Cari pesciolini, in amore se ci sono stati problemi di recente approfittatene per chiarire qualsiasi dubbio nella coppia. Sul lavoro avete delle idee buone e presto arriveranno grandi soddisfazioni.