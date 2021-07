L'oroscopo di oggi 23 luglio di Paolo Fox, segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox, che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Cari ariete, sarebbe meglio aspettare un giorno prima di affrontare discussioni delicate con il partner. Sul lavoro, purtroppo, non tutto va liscio come l'olio e fate attenzione a qualche collega del sego della vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021: Toro

Per i toro questo è un inizio di fine settimana in cui bisognerà stare attenti a non litigare con il partner. Sul lavoro se avete in mano più progetti dovrete fare una scelta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021: Gemelli

Cari gemelli, preparatevi a fare incontri importanti in questo weekend e a sentire di nuovo il cuore battere. Sul lavoro meglio rimandare gli impegni alla settimana prossima.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021: Cancro

I nati sotto il segno del cancro hanno la luna opposta quindi il consiglio è quello di non agitare troppo le acque, soprattutto in amore. Meglio da domani ma oggi sarete sottotono anche sul lavoro. Sentite la pressione dei ritardi nei pagamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021: Leone

Cari leone, oggi potreste cedere al fascino della trasgressione in amore e poi pentirvene. Sul lavoro questa è una giornata che porta buone intuizioni ma tenete sotto controllo i soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021: Vergine

Cari vergine, oggi sono buone le occasioni in amore quindi tenete gli occhi aperti in questi giorni. Per quanto riguarda il lavoro non è il momento di buttarvi a capofitto nei nuoi progetti, risolvete prima le cose in sospeso e attenzione a qualche problema personale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021: Bilancia

Per i bilancia questa è una giornata un po' problematica sotto il punto di vista sentimentale. A lavoro non mancano i nuovi progetti e anche la voglia di fare. Se c'è da impegnarsi di più non tiratevi indietro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021: Scorpione

Bella questa giornata per i nati scorpione che potranno risolvere un problema. Sabato e domenica attenzione solo a non dire qualche parola di troppo al partner. Sul lavoro è favorito chi cerca una nuova occupazione anche se non è il momento di puntare troppo in alto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021: Sagittario

Vi sentirete un po' sottotono in questo fine settimana dal punto di vista amoroso. Tutta colpa di una luna contraria che porta nostalgia. Sul lavoro attenzione ai disguidi dell'ultimo minuto che forse non saprete gestire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021: Capricorno

La luna transita nel cielo del capricorno rendendo questa giornata molto interessante. Agite in amore anche se da un certo punto di vista vi sentite stanchi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021: Acquario

Cari acquario, bene per chi ha una relazione stabile che non rischia rotture o complicazioni. Alcuni nati sotto questo segno, però, si sentono insoddisfatti dal punto di vista lavorativo e vorrebbero toccare vette più alte e ambiziose ma ci vuole un po' di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021:? Pesci

Luna favorevole per il segno dei pesci con belle novità in arrivo sal punto di vista sentimentale ma anche lavorativo. Non agitate le acque solo perchè siete abituati a farlo. Godetevi questo momento di tranquillità.